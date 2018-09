Boze Van Aert zegt contract bij Sniper Cycling eenzijdig op

De 24-jarige Belg stond nog tot en met 2019 onder contract bij Veranda's Willems-Crelan, maar hij ligt al enkele weken op ramkoers met de Belgische wielerformatie.

Van Aert vindt dat hij te laat op de hoogte is gebracht van de toekomstplannen van Sniper Cycling, dat eind augustus met Team Roompot een akkoord bereikte over een fusie. Vlak na die overeenkomst liet hij al weten niet voor de nieuwe Roompot-Crelan-formatie te willen rijden.

Het management van Sniper Cycling probeerde het conflict vorige week nog op te lossen door Van Aert een verbeterde aanbieding te doen voor 2019, maar de regerend wereldkampioen veldrijden wees dat voorstel af.

Sniper Cycling laat in een verklaring weten de beslissing van Van Aert te betreuren. "De kwestie wordt nu verder afgehandeld door onze advocaten. Wij wensen verder geen commentaar te geven."

Van Aert in verband gebracht met Lotto-Jumbo

Van Aert werd eerder dit jaar in Valkenburg voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen veldrijden. Ook op de weg deed de Belg goede zaken, met onder andere EK-brons in het Schotse Glasgow.

Het is nog niet bekend waar Van Aert, die dit jaar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix respectievelijk negende en dertiende werd, komend seizoen onder contract staat.

De laatste tijd werd Van Aert veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Lotto-Jumbo, maar hij zou bij een akkoord normaal gesproken pas in 2020 voor de Nederlandse wielerformatie gaan rijden.

Van Aert kwam zondag nog gewoon in actie in de eerste veldrit van het seizoen. Hij eindigde in de Brico Cross van Geraardsbergen als tweede achter Lars van der Haar.