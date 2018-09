Titelhouder Sunweb met Dumoulin en Kelderman naar WK ploegentijdrit

De Deen Sören Kragh Andersen, de Amerikaan Chad Haga en de Australiër Michael Matthews zijn de andere drie renners die namens de titelhouder aan de start zullen staan in Oostenrijk.

Een jaar geleden won Team Sunweb in het Noorse Bergen verrassend goud bij het WK ploegentijdrit door BMC en Team Sky voor te blijven. De formatie bestond toen uit Dumoulin, Kelderman, Oomen, Matthews, Kragh Andersen en de Duitser Lennard Kämna.

"We willen dit jaar heel graag weer een medaille winnen", zegt ploegleider Adriaan Helmantel maandag in een persbericht. "Het parcours is onvergelijkbaar met dat van vorig jaar, maar we geloven dat we een supersterke ploeg hebben die mee kan doen met de beste teams."

Dumoulin doet bij de WK in Oostenrijk ook mee aan de individuele tijdrit en de wegrit. Kelderman en Oomen zijn geselecteerd voor de wegrit.

WK ploegentijdrit wordt na 2019 geschrapt.

Sunweb verdedigt ook bij de vrouwen de wereldtitel. Ellen van Dijk en Lucinda Brand vormen een ploeg met Leah Kirchmann, Liane Lippert, Pernille Mathiesen en Coryn Rivera.

De concurrentie komt onder meer van Boels-Dolmans, dat aan de start verschijnt met Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Amy Pieters, Christine Majerus, Karol-Ann Canuel en Amalie Dideriksen. De vrouwen rijden 54,5 kilometer over een grotendeels vlak parcours dat licht naar beneden loopt.

De mannen moeten bij de ploegentijdrit liefst 62,8 kilometer afleggen tussen Ötztal en Innsbruck. Het parcours is vooral glooiend, maar na 40 kilometer doemt er een lastige klim met een lengte van 4,6 kilometer en een gemiddelde stijging van 5,7 procent op.

De vrouwen starten zondag om 10.10 uur aan hun WK ploegentijdrit. De mannen beginnen om 14.40 uur.

Het WK ploegentijdrit voor merkenteams bestaat sinds 2012. Maar omdat veel ploegen er weinig trek in hebben, wordt het onderdeel na de WK van 2018 geschrapt. De internationale federatie UCI wil toe naar een nieuwe opzet, mogelijk met landenploegen bestaande uit mannen en vrouwen.