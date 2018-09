Yates kan Vuelta-zege amper geloven na 'zware klap' in Giro

"Dit voelt geweldig", stamelde Yates met de rode leiderstrui definitief om zijn schouders. "Het is ongelooflijk, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het moet nog steeds echt doordringen."

De kopman van Mitchelton-Scott hoefde zondag in de slotrit naar Madrid zoals verwacht niet meer te vrezen voor zijn leidende positie in de Ronde van Spanje. In het eindklassement heeft hij een voorsprong van 1 minuut en 46 seconden op de Spanjaard Enric Mas en 2.04 op de Colombiaan Miguel Ángel López.

Yates leek in mei in de Giro d'Italia al op weg naar zijn eerste eindzege in een grote ronde, maar toen zakte hij na dertien dagen in de roze leiderstrui in de op twee na laatste rit volledig door het ijs. Hij verloor tientallen minuten en eindigde slechts als 21e in het klassement.

"De Giro was een zware klap, maar ik heb me daar goed van hersteld", stelde Yates zondag in Madrid. "Al ben ik nog steeds in shock dat het me gelukt is om deze ronde te winnen. Het zal nog wel even duren voordat ik echt doorheb wat we hier gepresteerd hebben."

De Engelsman hield op het podium op het Plaza de Cibeles een korte speech, waarin hij zijn team, familie en vrienden bedankte. "Ik word heel nerveus als ik op een podium sta", gaf hij na afloop toe. "Maar het was een heel speciaal moment dat ik nooit meer zal vergeten."

Yates nieuwe leider in WorldTour-klassement

Yates is door zijn eindzege in de Vuelta ook de nieuwe leider in het klassement van de WorldTour. Hij steeg negen plaatsen en neemt de koppositie over van wereldkampioen Peter Sagan.

Alejandro Valverde, de nummer vijf in de Ronde van Spanje, springt van de elfde naar de derde stek. Tour-winnaar Geraint Thomas staat vierde. Tom Dumoulin zakte als eerste Nederlander twee plaatsen, naar de tiende plek.

Steven Kruijswijk, vierde in de Vuelta, klom van de 32e naar de 17e plaats. Mas en López zijn terug te vinden op respectievelijk de 24e en 13e stek.

In het teamklassement blijft Quick-Step Floors met een ruime voorsprong nummer één, voor Team Sky. Lotto-Jumbo staat nog steeds negende.

Er zijn dit jaar nog drie koersen die meetellen voor de WorldTour: de Ronde van Lombardije (13 oktober), de Ronde van Turkije (9-14 oktober) en de Ronde van Guangxi (16-21 oktober) in China.