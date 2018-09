Kruijswijk toch nog tevreden met vierde plaats in Vuelta a España

Simon Yates bleek na drie weken koersen de sterkste, terwijl Enric Mas en Miguel Ángel López mee naar het podium mochten. Die twee reden Kruijswijk er in de laatste bergrit vanaf.

"Het blijft heel jammer dat ik er net naast val, maar ik moet heel eerlijk zijn. Die drie zijn gewoon beter geweest de afgelopen drie weken. Dat bleek wel", zei Kruijswijk na de slotrit tegen de NOS.

De kopman van Lotto-Jumbo heeft er dan ook vrede mee dat hij genoegen moet nemen met plek vier. "Zeker als ik het hele plaatje bekijk, met de Tour erbij, dan moet ik heel tevreden zijn met wat ik heb gepresteerd."

Het was voor Kruijswijk al de tweede klassering in de top vijf van een grote ronde dit jaar. Eerder deze zomer eindigde hij als vijfde in de Tour de France.

'Podium tastbaarder dan plek vier'

Ergens steekt het hem wel dat hij bij beide koersen net niet op het podium wist te eindigen. "Dat je na afloop op het podium mag staan, is toch iets tastbaarders dan een vierde plek. Hoe hoger hoe beter."

Dat Kruijswijk nog altijd fris was in de Vuelta, lag volgens de klimmer aan zijn nieuwe seizoensaanpak. "We hebben iets rustiger getraind om te kunnen pieken naar momenten. Dat lijkt wel gelukt te zijn, zeker in de Tour."

Hij richt zich nu op het WK, waar Kruijswijk normaal gesproken zal knechten voor Tom Dumoulin en Wout Poels. "We hebben een mooie ploeg en ik zie zeker kansen voor Tom en Wout. Ik zal ze graag helpen."

Het WK in Innsbruck begint op 23 september. De wegwedstrijd bij de mannen over een zeer lastig parcours staat voor 30 september op het programma.