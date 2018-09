Mollema uitgeroepen tot meest strijdlustige renner Vuelta a España

De 31-jarige geboren Groningen kwam naar de Vuelta met het oog op ritzeges. Hij ging dan ook verschillende keren in de aanval, maar slaagde niet in zijn opzet. Mollema was wel twee keer tweede in een etappe. Zo moest hij in de vijfde etappe de zege aan Simon Clarke laten en in de negende etappe was Ben King net te sterk.

In de laatste bergrit was Mollema eveneens voorin te vinden. De klimmer, die zijn klassement in de Tour de France in het water zag vallen na een val, ging met Thomas De Gendt de strijd aan om de bolletjestrui.

Hoewel Mollema nog dicht in de buurt van de Belg kwam, wist hij De Gendt niet uit het witte tricot met de blauwe bollen te rijden.

De organisatie was desondanks onder de indruk van de strijdlust van Mollema. Hij werd na de slotrit naar Madrid op het podium geroepen, waar hij werd onderscheiden met een bokaal met een groen rugnummer. Mollema was blij met zijn onderscheiding. Hij noemt die op Twitter een "mooie beloning na drie weken afzien en vechten".

Simon Yates pakt eindzege

Het is al de tweede prijs voor Mollema in de Vuelta. In de editie van 2011 won hij de groene puntentrui en eindigde hij als vierde in het algemeen klassement. Dit jaar eindigde Mollema als dertigste. De overwinning ging naar de Brit Simon Yates, die zijn eerste grote ronde won.

Door de zege van de renner van Mitchelton-Scott zijn alle drie de grote rondes in 2018 gewonnen door een Brit, nadat Chris Froome zegevierde in de Giro d'Italia en Geraint Thomas de sterkste was in de Tour de France. Het is voor het eerst dat drie verschillende renners uit hetzelfde land in één jaar de grote rondes winnen.