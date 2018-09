Simon Yates pakt eerste eindzege in Vuelta, Viviani sprint naar winst

De 26-jarige Yates won niet eerder een grote ronde. Zijn beste prestatie was de zesde plaats in de Vuelta van 2015 en in de Tour de France werd hij vorig jaar zevende.

In de Vuelta van dit jaar pakte hij in de eerste week al de rode leiderstrui, waarna hij de eerste plaats in de tweede week kwijtraakte. Na twee etappes pakte Yates weer het rood en dat stond hij ditmaal niet meer af.

Door de eindzege van de renner van Mitchelton-Scott zijn alle drie de grote rondes in 2018 gewonnen door een Brit, nadat Chris Froome zegevierde in de Giro d'Italia en Geraint Thomas de sterkste was in de Tour de France. Het is voor het eerst dat drie verschillende renners uit hetzelfde land in één jaar de grote rondes winnen.

De 23-jarige Spanjaard Enric Mas (op 1.46) en de 24-jarige Colombiaan Miguel Ángel López (op 2.04) completeerden het podium zondag in Madrid. Het is de jongste top drie in de Ronde van Spanje sinds 1936.

Steven Kruijswijk eindigde als vierde, op 2.54 van Yates, nadat hij zaterdag in de laatste bergrit een podiumplaats verspeelde. De 31-jarige Nederlander werd twee jaar geleden ook al eens vierde in de Giro en twee maanden geleden eindigde hij in de Tour als vijfde. Wilco Kelderman sloot de Vuelta af als tiende en Bauke Mollema werd verkozen tot de strijdlustigste renner.

Viviani pakt zevende ritzege in grote ronde

De ritzege van Viviani was al zijn zevende overwinning dit jaar in een grote ronde. In de Giro sprintte hij vier keer naar winst en in de Vuelta was hij zondag voor de derde keer de snelste. Danny van Poppel finishte als vierde.

De verwachting was al dat de rit over 100 kilometer, die eindigde met enkele rondes door het centrum van Madrid, zou eindigen met een massasprint. Desondanks gingen enkele renners op avontuur, onder wie Jetse Bol.

De Nederlander van de Spaanse ploeg Burgos-BH maakte deel uit van de kopgroep, die op 44 kilometer van de meet weer was ingerekend. Het peloton maakte zich vervolgens rustig op voor de massasprint.

In die sprint waren de Nederlandse ogen gericht op Van Poppel. De renner van Lotto-Jumbo liet zich van voren zien, maar viel in de laatste meters stil.

Viviani trok wel goed door. Hij kwam voor wereldkampioen Peter Sagan (tweede) en de Italiaan Giacomo Nizzolo (derde) als eerst over de meet, waarna Yates ergens midden in het peloton finishte en zo zijn eindzege veiligstelde.