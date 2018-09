Sprinttalent Jakobsen boekt in Ronde van Slowakije vijfde seizoenszege

In de laatste meters van de etappe over ruim 161 kilometer tussen Nitra en Galanta versloeg de 21-jarige Jakobsen concurrenten Matteo Pelucchi van BORA-hansgrohe (2e) en Christophe Laporte van Cofidis (3e).

Jakobsen was eerder dit seizoen de beste in Nokere Koerse, de Scheldeprijs, de eerste etappe van de Ronde van de Fjorden en de openingsetappe in de Binck Bank Tour. Die laatste dagzege betekende voor de neoprof zijn eerste op WorldTour-niveau.

De Fransman Julian Alaphilippe, ploeggenoot van ritwinnaar Jakobsen, pakte de eindzege. Hij had in het klassement zestien tellen voorsprong op de Sloveen Jan Tratnik (CCC). Pieter Weening van Roompot-Nederlandse Loterij was op plek acht de beste Nederlander.

Quick-Step Floors kent een uitmuntend wielerseizoen. Dankzij de sprintzege van Jakobsen staat de Belgische formatie dit jaar al op 66 overwinningen.