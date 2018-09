Yates 'ongelooflijk trots' na behouden rode trui in voorlaatste Vuelta-etappe

"Ik denk dat het nog een beetje door moet dringen, maar ik ben ongelooflijk trots", zei een euforische Yates na de door Enric Mas gewonnen twintigste etappe. "Hetzelfde geldt voor mijn teamgenoten, die mij door deze drie weken hebben geloodst."

De renner van Mitchelton-Scott verdedigde in de loodzware laatste bergetappe een voorsprong van 1 minuut en 38 seconden op naaste belager Alejandro Valverde, een marge die geen moment in gevaar kwam.

De 26-jarige Yates toonde aan over goede benen te beschikken door 17 kilometer voor de meet zelf in de aanval te gaan. "Ik wist dat Miguel Ángel López en Nairo Quintana voorop reden en dat vooral López nog wat tijd goed te maken had, dus ik hoopte dat hij samen zou werken", verklaart Yates, die ook Mas in zijn wiel kreeg.

"De aanval is soms de beste verdediging. Op de laatste klim zat ik wel echt aan mijn limiet en moest ik Mas en López laten gaan, want zij reden echt geweldig. Ik heb alles gegeven en ben heel blij dat het genoeg was."

Opluchting overheerst bij Yates

Yates bleef eenvoudig overeind en verstevigde zelfs de leiding in het klassement. De 38-jarige Valverde zakte weg uit de top drie, terwijl Mas de tweede plek overnam. Steven Kruijswijk verloor zijn derde plek aan López.

Na het passeren van de finish was er naast blijdschap vooral sprake van opluchting bij Yates, die nog nooit een grote ronde won. In de Giro d'Italia van dit jaar gaf hij in de slotweek nog een zeker lijkende eindzege uit handen.

"Ik voel me veel beter nu de etappe afgelopen is, want het was een heel gekke en snelle dag", zei Yates. "Ik wil mijn teamgenoten nogmaals bedanken. Ze waren écht ongelooflijk goed in de bergen."

Zondag staat de laatste etappe op het programma in de Vuelta, maar de vlakke rit naar Madrid zal niet voor verschuivingen gaan zorgen in de top van het klassement.