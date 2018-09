Balende Kruijswijk erkent na vierde plaats in Vuelta dat er niet meer in zat

De kopman van Lotto-Jumbo begon de dag als nummer drie van het klassement, maar zijn voorsprong op achtervolgers Enric Mas en Miguel Ángel López was zeer beperkt.

Juist die twee wisten in de korte, maar door zes beklimmingen zware etappe weg te blijven. Ook rodetruidrager Simon Yates slaagde daarin, waardoor de Brit de slotrit als leider in gaat. In de etappe naar Madrid gaan normaal gesproken geen verschillen meer worden gemaakt voor het algemeen klassement.

"Ik heb gereden voor wat ik waard was, maar er blijken drie man sterker te zijn", zei Kruijswijk in eerste reactie bij de NOS. "Meer zit er niet in. Ik denk niet dat ik het anders had kunnen doen."

Kruijswijk kon sprong net niet maken

Kruijswijk, die zelf Alejandro Valverde nog passeerde, was van de top vier de enige renner die ook de Tour de France betwistte. Daarin eindigde hij als vijfde. "Leuk voor de statistieken later. Ik had die vierde plaats graag ingeruild voor een podiumplek."

De Brabander probeerde op de voorlaatste klim mee te gaan met Yates, toen de Brit de jacht inzette op de koplopers. Waar Mas dat wel lukte, kon Kruijswijk echter niet mee.

"Ik probeerde mee te glippen, maar ik kon de sprong net niet maken. Ik heb me daarna rustig gehouden tot de laatste klim, maar daarna kwam ik niet echt dichterbij. Dan is het eerlijk dat het niet goed genoeg was."

"In de etappe van vrijdag zat ik nog iets voor Mas en López en vandaag zitten zij weer voor mij. Het is het verhaal van deze Vuelta denk ik. Heel jammer dat juist ik er vandaag af ga."