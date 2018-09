Kruijswijk verliest podiumplaats in laatste bergrit Vuelta, Yates houdt rood

Kruijswijk werd in de voorlaatste rit in de rangschikking gepasseerd door de Colombiaan Miguel Ángel López en de Spanjaard Enric Mas.

Omdat Kruijswijk zelf Alejandro Valverde passeerde, staat hij met alleen nog een vlakke rit naar Madrid voor de boeg op plek vier. Zijn achterstand op Yates is 2.54, terwijl hij 50 seconden achterstand heeft op nummer drie López. Die achterstand gaat hij in de vlakke slotrit naar Madrid normaal gesproken niet meer goedmaken.

Mas en López waren op de voorlaatste klim uit het peloton vertrokken en hielden stand op de slotklim. Mas klopte López vervolgens in de strijd om de ritzege.

Het peloton moest in de 97,3 kilometer korte etappe van Escaldes-Engordany naar Santuario de Canolich liefst zes beklimmingen over. De meet lag op de top van de laatste klim, de Coll de la Gallina, een berg van buitencategorie.

Mollema jaagt vergeefs op bergtrui

Bauke Mollema was net als deze hele Vuelta weer bedrijvig. De renner van Trek maakte deel uit van een kopgroep van zestien man, waarin ook renners als Vincenzo Nibali, Michal Kwiatkowski en Rafal Majka zaten.

Mollema koesterde nog hoop om de bergtrui te behalen. Hij had echter pech dat Thomas De Gendt, de drager van dat tricot, eveneens mee was en de punten op de eerste beklimming pakte. Mollema slaagde dan ook niet in zijn opzet.

De kopgroep kreeg niet heel veel ruimte, want de klassementsmannen hadden plannen in de laatste bergrit. Met name López was actief. De nummer vijf van het klassement zag nog kansen om Kruijswijk van de derde plaats te stoten en viel halverwege de etappe al aan. De Colombiaan van Astana kreeg op de Coll de Beixalis twee ploeggenoten mee in zijn jacht op de kopgroep.

López sloot op een kilometer van de top van die col van eerste categorie vooraan aan, maar net voor het ingaan van de afdaling smolt alles vooraan weer samen.

Kruijswijk niet mee bij aanval Yates

Ook op de voorlaatste beklimming, van derde categorie probeerde López weg te komen. Hij kreeg Nairo Quintana met zich mee. Het peloton, gegangmaakt door Adam Yates, gaf de twee nu iets meer ruimte.

Op 17 kilometer van de meet ging rodetruidrager Simon Yates er zelf vandoor. Mas, ook al een bedreiging voor Kruijswijk, ging mee. Zij sloten in de afzink aan bij de twee Colombianen en pakten een voorsprong van een halve minuut op de groep met Kruijswijk. De Brabander zakte daardoor virtueel naar de vijfde plaats in de stand.

Quintana liet zich daarna terugzakken om zijn kopman Alejandro Valverde te helpen, terwijl Yates vooraan López en Mas liet gaan. Toen Valverde het tempo van Quintana niet aankon, ging Kruijswijk zelf aan. De achterstand op de twee vooraan was toen echter al een kleine minuut.

De nummer vijf van de afgelopen Tour de France wist het gat niet meer te verkleinen en moest daarna zelfs lossen bij Rigoberto Urán en Thibaut Pinot. Hij kwam als zevende over de streep, op 1.15 van de twee koplopers. Wilco Kelderman verzekerde zich dankzij een zesde plek in de rit van de tiende plaats in de rangschikking.