Vuelta-leider Yates: 'Ik weet dat alles in één dag totaal kan veranderen'

"Ik weet maar al te goed dat alles in één dag helemaal kan veranderen", aldus Yates vrijdag na de negentiende rit van de Ronde van Spanje. "De Vuelta eindigt pas zondag in Madrid. Ik hoop dat we als team de focus kunnen behouden, want het wordt zaterdag een heel zware dag. Er kan van alles gebeuren en we moeten op alles voorbereid zijn."

De Brit eindigde in de voorlaatste bergrit als tweede achter Thibaut Pinot en verstevigde zijn leiding in het klassement. De nummer twee Alejandro Valverde verloor liefst 1 minuut en 13 seconden op de rodetruidrager en heeft in de algemene rangschikking nu een achterstand van 1.38. Steven Kruijswijk staat derde op 1.58.

De twintigste rit van zaterdag is echter nog loodzwaar. De bergetappe van Escaldes-Engordany naar de top van de Coll de la Gallina is slechts 97,3 kilometer lang, maar de renners moeten over liefst zes cols. De finish ligt op een klim van buitencategorie.

"We moeten met beide voeten op de grond blijven", blijft Yates waakzaam. "Het is nog geen gelopen race."

Yates blijft aanvallend koersen

De voorzichtigheid van Yates kan niet los worden gezien van zijn ervaringen vier maanden geleden in de Ronde van Italië. De kopman van Mitchelton-Scott reed in de Giro dertien dagen in de roze leiderstrui, maar verloor in de op twee na laatste etappe bijna veertig minuten.

Dat lot bleef Yates vrijdag bespaard in Andorra. Sterker nog, de Engelsman toonde op de slotklim naar Naturlandia andermaal aan dat hij de sterkste klimmer is van de favorieten voor de Vuelta-eindzege door op indrukwekkende wijze een gat naar de koplopers Pinot, Kruijswijk en Nairo Quintana dicht te rijden.

"Ik vond dat het een uitstekend moment was om de oversteek te maken", stelt Yates. "Als ik verdedigend koers, lijkt dat nooit goed uit te pakken, dus ik probeerde agressief te rijden. Dat is hoe ik graag koers, dus dat zal ik blijven doen."

De laatste bergetappe van deze Ronde van Spanje begint zaterdag om 14.54 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.30 uur en 17.50 uur.