Kruijswijk blij dat hij op slotklim aan kon haken bij Pinot en Yates

"Ik hoop dat ik dit morgen kan bevestigen", aldus Kruijswijk, die vrijdag achter Thibaut Pinot en rodetruidrager Simon Yates als derde eindigde in Andorra.

"Het ging vandaag iets beter dan twee dagen geleden", doelde de renner van Lotto-Jumbo op de zeventiende etappe, waarin hij van de derde naar de vijfde plek zakte in de algemene rankschikking. "Mijn ploeggenoot George Bennett ging achter Nairo Quintana aan en ik zei dat hij door moest rijden."

"Het verraste me dat Yates er ineens aan kwam, maar hij kwam alleen en dat was gunstig. Hij reed voor tijdwinst en Pinot voor de overwinning. Zo kon ik mooi mijn karretje aanhaken. Soms moet het ook een beetje meezitten."

'Als Yates zo doorgaat, wint hij de Vuelta'

Kruijswijk zag dat Yates van de klassementsrenners duidelijk de sterkste was. "Ik zei tegen hem dat ik niet harder kon. Als hij zo doorgaat, wint hij de Vuelta. Het enige dat alle dagen hetzelfde is deze ronde, is dat Yates supersterk is."

Kruijswijk heeft in het klassement een achterstand van 1 minuut en 58 seconden op Yates. Het verschil met de nummer twee Alejandro Valverde is maar twintig tellen. Enric Mas is de nummer vier met een achterstand van zeventien seconden op de Nederlander.

De kopman van Lotto-Jumbo verwacht dat de laatste bergetappe heel slopend gaat worden. "Ik zal slim moeten koersen en niet te gulzig moeten zijn met mijn krachten. Ik voel toch dat we in de laatste week zitten. Als je morgen te vroeg je kaarten op tafel legt, kom je jezelf op de laatste klim tegen. Ik hoop dat de benen morgen weer goed zijn."

Kelderman hervindt goede benen in Andorra

Wilco Kelderman was vrijdag de tweede Nederlander in de daguitslag. De kopman van Team Sunweb probeerde op de slotklim nog naar Kruijswijk, Yates en Pinot toe te rijden en eindigde uiteindelijk als zevende op 1.03 van de Franse ritwinnaar.

"Het is geweldig om weer in de top tien te eindigen", aldus Kelderman, die sinds het einde van de tweede week matig voor de dag kwam en is afgezakt naar de twaalfde plek in het klassement, op de site van zijn ploeg.

"Ik had een goede dag vandaag en deze klim lag mij wel. Mijn teamgenoten brachten me in een goede positie en ik voelde me goed. Ik ben heel blij dat ik weer terug ben in de eerste groep na een zware week."

De twintigste etappe van zaterdag is de laatste kans voor de klassementsrenners om nog tijd te pakken. De rit van Escaldes-Engordany naar de top van de Coll de la Gallina is slechts 97,3 kilometer lang, maar de renners moeten over liefst zes cols. De finish ligt op een klim van buitencategorie.