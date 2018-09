Groenewegen boekt in Vlaamse eendagskoers dertiende seizoenszege

De 25-jarige Groenewegen was na 186 kilometer in de eindsprint veel sneller dan John Degenkolb (tweede) en Jasper Stuyven (derde), die allebei voor Trek-Segafredo rijden.

In de daguitslag stonden nog twee Nederlanders in de top tien. Bram Welten van Fortuneo-Samsic eindigde als vijfde en Yoeri Havik van Vlasman Track/Road Continental Cycling Team was de nummer tien in finishplaats Koolskamp.

Groenewegen kent een zeer succesvol seizoen met als hoogtepunt twee ritzeges in de Tour de France. Hij was in juli de beste in de zevende en achtste etappe van de drieweekse rittenkoers, waarin hij vorig jaar al de slorit op de Champs-Élysées had gewonnen.

Verder won hij dit jaar drie ritten in de Ronde van Noorwegen, was hij twee keer de beste in de Ronde van de Algarve, had hij dagsucces in Parijs-Nice, de Ronde van Slovenië en de Ronde van Dubai en was hij ook succesvol in de eendaagse koersen Kuurne-Brussel-Kuurne en Veenendaal-Veenendaal.