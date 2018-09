Kruijswijk stijgt in voorlaatste bergrit naar derde plek in Vuelta

Kruijswijk stond voor de rit van Lleida naar de top van de Coll de la Rabassa op de vijfde plek, maar hij pakte in Andorra genoeg tijd om Enric Mas en Miguel Ángel López voorbij te gaan in de algemene rangschikking.

Yates verstevigde zijn leiding in het klassement. De 26-jarige Brit van Mitchelton-Scott is met nog één bergrit te gaan erg dicht bij zijn eerste eindzege in een grote ronde. Hij heeft een voorsprong van 1 minuut en 38 seconden op nummer twee Alejandro Valverde - die vrijdag liefst 1.13 verloor op de leider - en 1.58 op Kruijswijk.

De kopman van Lotto-Jumbo reed het grootste deel van de slotklim naar Naturlandia op kop met Yates en Pinot. In de laatste kilometer kon hij dat duo niet meer volgen, maar hij hield de schade beperkt en kwam dertien seconden na Pinot over de streep. Yates werd tweede op vijf tellen.

López en Mas eindigden als respectievelijk vijfde en zesde op 52 seconden. De Spanjaard Mas staat daardoor nu vierde in het klassement op 2.15 van Yates en de Colombiaan López is de nummer vijf op 2.29. Wilco Kelderman reed een goede etappe en werd zevende op 1.03. Hij blijft twaalfde in de algemene rangschikking.

De twintigste etappe van zaterdag is de laatste kans voor de klassementsrenners om nog tijd te pakken. De rit van Escaldes-Engordany naar de top van de Coll de la Gallina is slechts 97,3 kilometer lang, maar de renners moeten over liefst zes cols. De finish ligt op een klim van buitencategorie.

Voorlaatste bergrit kent onrustige aanloop

De voorlaatste bergrit van de 73e Vuelta was ruim 154 kilometer lang en kende één col, de slotklim naar Naturlandia (17 kilometer à 6,5 procent). De lange, vlakke aanloop naar die col van eerste categorie in Andorra verliep onrustig.

Pas na veertig kilometer kreeg een kopgroep wat ruimte, maar onder impuls van Movistar werd het gaatje met Michal Kwiatkowski, Simon Clarke en Amanuel Ghebreigzabhier nooit heel groot.

Met nog tachtig kilometer te gaan was er een hergroepering en reden Benjamin Thomas, Tom Van Asbroeck en Jonathan Castroviejo weg uit het peloton. Ook dat trio had nooit echt zicht op de ritzege, waardoor Van Asbroeck besloot om zich terug te laten zakken in het peloton. Aan de voet van slotklim was ook het avontuur van de andere twee vluchters voorbij.

Quintana en Kruijswijk vallen als eerste aan

De Coll de la Rabassa is vooral aan het begin steil, maar de favorieten durfden niet direct aan te vallen op de enige klim van de dag. Met nog veertien kilometer te gaan nam Lotto-Jumbo in dienst van Kruijswijk het commando aan kop van het peloton over van Movistar.

Een kilometer later kwam de verwachte aanval van Nairo Quintana en Kruijswijk sprong samen met ploegmaat George Bennett direct in het wiel van de Colombiaan van Movistar. De Nieuw-Zeelander moest al snel lossen en de teamgenoten van Yates hielden het gat met de twee koplopers klein.

Pinot kon daardoor het gat met Kruijswijk en Quintana in één ruk dichtrijden. Niet veel later maakte ook Yates de oversteek naar het trio vooraan en de rodetruidrager trok direct stevig door.

Op 8,5 kilometer van de streep liet Quintana zich terugzakken in de achtervolgende groep om op kop te rijden voor zijn teamgenoot Valverde. Desondanks hadden Kruijswijk en co al snel een voorsprong van een minuut. Kelderman ging ondertussen in zijn eentje op zoek naar de koplopers, maar de Nederlander bleef hangen op een halve minuut.

Kruijswijk hield knap stand in het wiel van Yates en Pinot, maar vlak voor de slotkilometer moest hij toch lossen. De Brabander deed desondanks uitstekende zaken in het klassement en heeft alle kans om voor het eerst in zijn loopbaan op het podium te eindigen in een grote ronde.