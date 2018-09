Yates na 'makkelijkste rit deze Vuelta' op zijn hoede voor Valverde en Mas

"Het zijn twee goede renners en ik verwacht dat ze de komende dagen heel actief zullen zijn", aldus de 26-jarige Yates tegen Cyclingnews. "Aan de andere kant heb ik vaak wel een mannetje mee voorin. Ik denk dat wij de sterkste ploeg van deze Vuelta hebben."

De renner van Mitchelton-Scott kwam donderdag in de door Jelle Wallays gewonnen vlakke achttiende etappe net als de andere klassementsrenners niet in de problemen. Alleen tijdens de finale, waarin de sprintersploegen er alles aan deden om de vluchters te grijpen, werd het wat hectisch.

Yates is vooral opgelucht dat hij ongeschonden over de finish kwam in de straten van Lleida. "In de laatste kilometers lag het tempo heel hoog, dus ik zorgde ervoor dat ik vooraan reed om in ieder geval veilig te zijn. Verder was het een heel rustige dag, de makkelijkste tot dusver deze Vuelta."

Yates bekend met wegen in Andorra

De voorsprong van Yates op Valverde bedraagt met nog drie etappes te gaan 25 seconden. Mas volgt op ruim een minuut van de klassementsleider (+1.22), terwijl ook de Colombiaanse nummer vier Miguel Ángel López (+1.36) en nummer vijf Steven Kruijswijk (+1.48) er nog alles aan gaan doen om een podiumplek te bemachtigen.

Movistar-renner Valverde snoepte woensdag in de zeventiende rit al acht seconden af van zijn achterstand en Yates weet dat hij het in de komende bergetappes zwaar gaat krijgen om zijn niet al te grote marge te verdedigen.

"Het wordt de komende dagen heel moeilijk, maar we gaan er natuurlijk alles aan doen om de zege veilig te stellen", zegt Yates, die voor het eerst in zijn loopbaan een grote ronde kan winnen. "Gelukkig ken ik de wegen in Andorra, dus ik hoop dat dat me een beetje gaat helpen. Ik kijk er heel erg naar uit."

Valverde kijkt al uit naar korte bergrit van zaterdag

De negentiende rit van vrijdag gaat over ruim 154 kilometer van Lleida naar Andorra Naturlandia. Na een vlakke aanloop leidt de lange slotklim (17 kilometer à 6,5 procent) naar 2.026 meter hoogte.

Valverde denkt echter dat de beslissingen zaterdag pas vallen, als de renners een korte bergrit van 97 kilometer met vijf zware beklimmingen en een aankomst bergop te wachten staat.

"Die etappe is zo kort en explosief, dat iedereen een kans maakt", benadrukt de 38-jarige Spanjaard. "Onze tactiek voor zaterdag zal afhangen van wat er vrijdag gebeurt. Yates is erg sterk deze Vuelta en ook Mas zal nog alles doen voor de zege, maar wij zullen nooit opgeven."