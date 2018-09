Lotto-Jumbo hoopt stiekem nog op podiumplek Kruijswijk in Vuelta

"De grote strijd komt vrijdag op de laatste klim", doelde Niermann op de finish bergop in Andorra. "Voor Steven is het natuurlijk een belangrijke dag. Stiekem hopen we erop dat hij nog kan terugkeren bij de top drie, maar daar is onze koers niet op af te stemmen."

Kruijswijk zakte na zijn mindere dag op woensdag van de derde naar de vijfde plek en staat nu op 26 seconden van de Spanjaard Enric Mas, de nummer drie van het klassement.

"Het is afwachten hoe Steven ervoor staat ten opzichte van de concurrenten", zei Niermann na de achttiende rit van donderdag. "Als hij goed is, kan hij opschuiven. Rijdt hij zoals woensdag, dan wordt het lastig in de laatste twee bergritten nog te stijgen, ook al denken en hopen we dat die twee etappes in Andorra hem beter liggen."

Volgens Niermann beschikt Kruijswijk voor de beslissende fase in de Vuelta over voldoende veerkracht, zowel in mentaal als in fysiek opzicht.

"Steven is nog altijd best fris en hij zit goed in zijn vel. Maar we moeten eerlijk zijn en bekijken hoe hij ervoor staat ten opzichte van de andere klimmers en klassementsrenners. Die waren op de meeste aankomsten net iets beter dan hij."

'Mas is een grote surprise deze ronde'

Kruijswijk staat op 1.48 van de Britse leider Simon Yates en op 1.23 van nummer twee Alejandro Valverde, de 38-jarige routinier uit Spanje.

"Valverde noem ik geen verrassing, die heeft intussen al wat koersen gewonnen", aldus Niermann. "Mas daarentegen is wel een surprise. Zoals hij woensdag presteerde, had het er alle schijn van dat hij bergop de beste was van iedereen. Hij is met 23 jaar nog jong en moet het nog wel twee dagen in de bergen volhouden."

De negentiende etappe van vrijdag voert het peloton over 154 kilometer van Lleida naar Naturlandia in Andorra. Na een vlakke aanloop leidt de lange slotklim (17 kilometer à 6,5 procent) naar 2.026 meter hoogte.

De laatste bergetappe van zaterdag is slechts 97,3 kilometer lang, maar belooft erg zwaar te worden. Er staan dan liefst zes pittige cols op het programma, en wederom een aankomst bergop.