Bol baalt dat hij door 'wespensteek' niet mee kon doen om ritzege Vuelta

"Het is een klotedag", aldus een zichtbaar balende Bol na de finish in Lleida tegen het AD. "Ik werd na 130, 140 kilometer gestoken in mijn zij, door een wesp of zoiets. Ik had veel pijn en haalde het niet meer. Ik ben naar de dokter geweest, maar die kon er niks aan doen."

De 29-jarige renner van de bescheiden Spaanse ploeg Burgos-BH reed donderdag bijna de hele rit aan kop met Wallays en Byström. De vluchters kregen nooit meer dan drie minuten voorsprong, maar door een flinke versnelling in de finale van de vlakke etappe bleven ze lang uit de greep van het peloton.

Op 7 kilometer van de streep was het gat met het peloton nog steeds meer dan een halve minuut, maar dat was ook het moment dat Bol het tempo van zijn medevluchters niet meer kon bijhouden. De Nederlander werd niet veel later opgeslokt door de grote groep.

Pijnlijk genoeg voor Bol bleven de andere twee koplopers wel vooruit. Wallays won de rit van 186 kilometer door Byström te kloppen in de sprint. Peter Sagan kwam net te laat en werd derde.

"We probeerden het zo slim mogelijk te spelen en dat is twee van de drie gelukt", aldus Bol. "Het moet nog even bezinken wat er vandaag gebeurd is. Alles schiet nu natuurlijk door mijn hoofd, maar ik kan het niet meer veranderen."

Ook Van Poppel baalt na achttiende rit

Ook Danny van Poppel baalde flink na de voorlaatste vlakke rit van deze Vuelta. De renner van Lotto-Jumbo hoopte in Lleida mee te sprinten om de zege, maar kwam niet verder dan de zesde plek.

"Ik denk dat ik vandaag een van de sterkste was in de sprint als je ziet van waar ik kom", stelde Van Poppel op de site van zijn ploeg. "Ik voelde me goed, maar ik zat te ver van achteren. Je moet ook een beetje geluk hebben en op het juiste moment van voren zitten. Achteraf maakt het niks uit want de kopgroep was gewoon te sterk vandaag."

Van Poppels ploegmaat Tom Leezer omschreef de spannende finale als "een chaos". "Er werd naar links en naar rechts gestuurd. Daardoor moesten we drie keer in de remmen knijpen. Achteraf gezien hadden we beter iets meer naar voren kunnen zitten."

De Nederlander vindt niet dat de sprintersploegen het verkeerd hebben aangepakt. "Volgens mij hebben de sprintersploegen gewoon voor de winst gereden'', zei Leezer. "Die twee vluchters, met lange tijd ook Bol er nog bij, hebben gewoon heel sterk gereden en hun race heel goed ingedeeld. Petje af."

De Vuelta gaat vrijdag verder met een bergetappe van ruim 154 kilometer van Lleida naar Andorra Naturlandia. Na een vlakke aanloop leidt de lange slotklim (17 kilometer à 6,5 procent) naar 2.026 meter hoogte.