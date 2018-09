Wallays fopt sprinters en wint Vuelta-rit, Kruijswijk blijft vijfde

Wallays bleef in de slotkilometer in het wiel van Byström en de 29-jarige Lotto Soudal-renner klopte zijn medevluchter in de straten van Lleida in de sprint.

Peter Sagan kwam in de spannende finale nog heel dicht bij de koplopers, maar de wereldkampioen moest genoegen nemen met de derde plek. Tweevoudig ritwinnaar Elia Viviani eindigde als vierde, Danny van Poppel werd zesde.

Jetse Bol maakte ook deel uit van de kopgroep die bijna de hele rit vooraan reed, maar de Nederlander moest in de laatste tien kilometer lossen bij Wallays en Byström.

Simon Yates is nog steeds de leider in de Ronde van Spanje, met een voorsprong van 25 seconden op de nummer twee Alejandro Valverde. Enric Mas staat derde op 1.22, Miguel Ángel López is de nummer vier (+1.36) en Steven Kruijswijk staat vijfde (+1.48).

De klassementsrenners moeten nog twee dagen vol aan de bak, want er staan nog twee zware bergritten op het programma. De negentiende etappe van vrijdag gaat over ruim 154 kilometer van Lleida naar Andorra Naturlandia. Na een vlakke aanloop leidt de lange slotklim (17 kilometer à 6,5 procent) naar 2.026 meter hoogte.

Bol rijdt bijna hele dag in kopgroep

Voor het beslissende tweeluik in Andorra had de Vuelta-organisatie donderdag een rit zonder gecategoriseerde klimmen uitgetekend. De 186 kilometer van Ejea de los Caballeros naar Lleida was licht glooiend, maar uitstekend geschikt voor de sprinters.

Bol hoopte een massasprint te voorkomen en sprong vrijwel direct na de start weg, samen met Wallays en Byström. Het trio kreeg een voorsprong van drie minuten, maar meer werd het niet door de inspanningen van de sprintersploegen.

Op tachtig kilometer van de finish was het verschil minder dan twee minuten, maar Bol, Wallays en Byström gaven zich niet zomaar gewonnen. De koplopers versnelden in de finale, waardoor de marge met twintig kilometer te gaan nog steeds 1 minuut en 40 seconden was.

Quick-Step en Bora kunnen gat niet dichten

Dat was het sein voor Quick-Step Floors (voor Viviani) en Bora-hansgrohe (voor Sagan) om wat extra renners op kop van het peloton te zetten, maar de voorsprong bleef heel langzaam teruglopen.

Op zeven kilometer van de streep kon Bol het hoge tempo van zijn medevluchters niet meer bijhouden. De Nederlander werd ingelopen door het peloton, maar Byström en Wallays hielden knap stand.

Sagan ging op een paar honderd meter van de streep al aan en kwam nog heel dichtbij, maar het was voormalig Parijs-Tours- en Dwars door Vlaanderen-winnaar Wallays die zijn tweede zege van 2018 boekte.