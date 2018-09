Yates voorzichtig optimistisch nu 'meest gevreesde rit' achter de rug is

Yates (26) moest in de laatste meters van de etappe naar Balcón de Bizkaia 8 seconden toegeven op Alejandro Valverde, maar pakte zelf tijd op onder onderen Steven Kruijswijk.

"Van alle etappes vreesde ik het meest voor deze, al komen er natuurlijk ook nog zware ritten aan", aldus Yates, die nu 25 tellen voorsprong heeft op Valverde en 1.22 op nummer drie Enric Mas. Ook Miguel Ánguel López (+1.36) en Kruijswijk (+1.48) staan nog op minder dan 2 minuten.

"Donderdag kunnen we het in de sprintersetappe hopelijk wat rustiger aan doen. Daarna volgen de ritten in Andorra. Ik denk dat die me beter liggen dan de bergetappe van woensdag. We zullen zien."

'Al met al was het een goede dag'

Yates had woensdag in de slotfase van de zware rit in Baskenland hulp van onder anderen zijn broer Adam Yates en Jack Haig. "Het hele team heeft het fantastisch gedaan", aldus de rodetruidrager.

"Ik verloor in de eindsprint wat seconden op Valverde, maar dat is geen schande. Daarnaast heb ik tijd gewonnen ten opzichte van een aantal anderen, dus al met al was het een goede dag."

De aanval van Valverde in de slotmeters leidde niet tot paniek bij Yates. "We verwachtten al dat Valverde en het sterke Movistar zouden aanvallen en volgens mij konden ze ook weinig anders."

Valverde ziet nog volop perspectief

De 38-jarige Valverde haalt veel kracht uit het feit dat hij zijn achterstand in het klassement terugbracht tot 25 seconden en ziet veel perspectief voor de laatste zware ritten in de Vuelta.

"Om eerlijk te zijn ziet het er absoluut niet slecht uit. Acht seconden winst op Yates is goed, ook al gaat hij nog steeds aan de leiding", aldus de Vuelta-winnaar van 2009, die zag dat veel concurrenten afzagen.

"We wisten dat het een dag kon worden waarop veel renners het zwaar hadden, want we hadden een rustdag en een heel moeilijke tijdrit achter de rug. Veel mensen hadden het moeilijk."

De Ronde van Spanje gaat donderdag verder met een nagenoeg vlakke rit van ruim 186 kilometer met start in Ejea de los Caballeros en de eindstreep in Lleida. De Vuelta duurt nog tot en met zondag.