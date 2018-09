Dylan van Baarle rest van seizoen uitgeschakeld door breuk in bekken

Van Baarle liep de kwetsuur vorige week donderdag op na de twaalfde etappe. De Nederlander kwam na een sprint als tweede over de finish en botste vervolgens op een man van de organisatie, die plotseling de smalle finishstraat overstak.

De zwaar gehavende Van Baarle ging nog wel van start in de dertiende rit, maar was daarna genoodzaakt af te stappen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Van Baarle kampt met een breukje aan de rechterkant van zijn bekken. Hij moet in ieder geval de komende weken volledige rust houden.

Van Baarle baalt vanzelfsprekend fors van zijn blessure. "Dit is natuurlijk niet hoe ik het seizoen wilde eindigen, al probeer ik wel positief te blijven. Hopelijk ben ik snel weer pijnvrij en kan ik me snel richten op volgend jaar."

Van Baarle kan geen tijdrit rijden

Volgens teamarts Neil Heron van Sky is rust houden niet genoeg voor Van Baarle. "Na die rustperiode van enkele weken moet hij gaan werken aan het herstel van de kracht in zijn rechterbeen. Pas daarna kan hij weer in actie komen."

De 26-jarige Van Baarle zou op de WK in Innsbruck de tijdrit rijden, maar zijn plek wordt nu ingenomen door Jos van Emden. Regerend wereldkampioen Tom Dumoulin en Wilco Kelderman zijn de andere renners die namens Nederland in actie komen in de chronorace.

Van Baarle deed dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan mee aan de Ronde van Spanje. De geboren Zuid-Hollander reed in 2015, 2016 en 2017 de Tour de France. In 2014 debuteerde Van Baarle in de Giro d'Italia, maar hij stapte na de veertiende etappe af.