Emotionele Woods draagt ritzege in Vuelta op aan doodgeboren zoontje

"De naam van ons zoontje is Hunter en we zijn hem tot ons verdriet verloren. Op de slotklim dacht ik de hele tijd aan hem. Ik wilde zo graag voor Hunter winnen en ik ben blij dat het is gelukt", zei een emotionele Woods na de finish op het Balcón De Bizkaia.

De 31-jarige renner van EF Education First-Drapac p/b Cannondale zat al vanaf het begin van de zware bergrit in de 26-koppige kopgroep en was een van de vier renners die in de slotfase niet hoefde te lossen.

Woods hield stand op de loodzware slotklim van de eerste categorie en klopte de Belg Dylan Teuns in de laatste meters, waardoor hij voor het eerst in zijn loopbaan een etappe in een grote ronde op zijn naam schreef.

'Na afloop barstte ik in tranen uit'

Sportief directeur van First-Drapac en oud-wielrenner Juanma Garate hield het niet meer op het moment dat Woods de dagzege veiligstelde. "Ik heb de laatste twee jaar nauw met Michael samengewerkt en alles leidde naar dit ene moment."

"Wetende wat hij en zijn familie hebben moeten doorstaan de laatste tijd, gunde ik het hem alleen nog maar meer", vervolgde Garate. "Toen de zege binnen was, barstte ik in tranen uit. Ik ben nu blijer dan toen ik zelf een rit in de Tour de France won."

Woods, die dit jaar als tweede eindigde in Luik-Bastenaken-Luik, deed dit jaar ook mee aan de Giro d'Italia. In de Italiaanse rittenkoers was hij eveneens een keer dicht bij de ritzege, maar hij finishte in de vierde etappe als tweede achter de Belg Tim Wellens.