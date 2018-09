Kruijswijk blijft ook na fors tijdverlies optimistisch over podiumplek in Vuelta

De 31-jarige Kruijswijk viel stil toen Alejandro Valverde enkele kilometers van de meet een aanval plaatste op de Alto de Balcón De Bizkaia, een col van de eerste categorie. De Nederlander verloor 56 seconden op rodetruidrager Simon Yates en liefst een dikke minuut op Valverde.

"Het tempo lag zo hoog aan het begin van de slotklim, op een gegeven moment kon ik niet meer volgen", concludeerde Kruijswijk. "Mij was verteld dat het aan het einde wat zou afvlakken, maar dat was niet het geval. Ik kon daardoor mijn ritme niet meer vasthouden."

De Brabander steeg dinsdag dankzij zijn ijzersterke tijdrit nog van de vijfde naar de derde plek in het algemeen klassement, al wilde Kruijswijk na zijn chronorace niet te vroeg juichen. Volgens hem is woensdag gebleken waarom.

"Dinsdag zei ik het al: het kan hier elke dag weer anders zijn. Vandaag verlies ik wat ik in de tijdrit won. De ene dag is de andere niet. Het was voor mij gewoon een mindere dag, al weet ik niet wat daarvan de oorzaak was. Het is jammer, maar ik moet het accepteren."

'Zo rampzalig was het ook weer niet'

Kruijswijk verloor niet alleen veel tijd op leider Yates en nummer twee Valverde, maar ook de Spanjaard Enric Mas (derde) en de Colombiaan Miguel Ángel Lopez (vierde) staan nu boven Kruijswijk in het algemeen klassement.

Volgens Kruijswijk, die 26 seconden van het podium is verwijderd, is er nog niet heel veel aan de hand. "Ik ben niet naar huis gereden en sta nog steeds vijfde. Zo rampzalig was het ook niet. Het vertrouwen is er nog wel. Ik ga nog steeds proberen het podium te halen.''

Ook ploegleider Grischa Niermann ziet nog kansen. "Het verschil met de podiummannen is niet onoverbrugbaar en er komen nu nog twee bergritten met aankomsten die hem beter liggen dan deze waanzinnig zware finish."

Donderdag is het normaal gesproken weer de beurt aan de sprinters. In de achttiende etappe staat de renners een vlakke rit van 186 kilometer te wachten van Ejea de los Caballeros naar Lleida. Vrijdag en zaterdag staan er nog twee bergetappes op het programma en zondag is de slotrit van de Vuelta.