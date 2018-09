Kruijswijk verliest veel tijd in Vuelta en zakt twee plekken in klassement

Kruijswijk kon op de loodzware slotklim net als Nairo Quintana niet mee met zijn directe concurrenten en verloor ruim een minuut op de Spanjaard Alejandro Valverde en 56 seconden op rodetruidrager Simon Yates.

Daardoor zakte Kruijswijk, die als 22e over de finish kwam, naar de vijfde positie in het algemeen klassement. De 31-jarige renner van Lotto-Jumbo begon door zijn sterke tijdrit van dinsdag nog als nummer drie aan de zware bergrit.

Yates verloor acht tellen op Valverde, maar blijft de leider. De Brit koestert een voorsprong van 25 seconden op zijn naaste belager. De Spanjaard Enric Mas en de Colombiaan Miguel Ángel Lopez zijn nu de nummer drie en vier. De achterstand van Kruijswijk op Yates is opgelopen tot 1 minuut en 48 seconden.

Enkele minuten voor de klassementsmannen over de streep kwamen, had Woods de zege al opgeëist. De Canadees, een van de vier overgebleven renners van een grote kopgroep, boekte zijn eerste dagzege in een grote ronde. Ook Bauke Mollema zat in de vlucht van de dag, maar de Groninger moest in de slotfase lossen en finishte als 48e.

Donderdag is het normaal gesproken weer de beurt aan de sprinters. In de achttiende etappe staat de renners een vlakke rit van 186 kilometer te wachten van Ejea de los Caballeros naar Lleida.

Mollema voor zesde keer in kopgroep

De zeventiende etappe voerde het peloton over 157 kilometer door Baskenland van Getxo naar Balcón de Bizkaia. Onderweg werden zes cols bedwongen, met als absolute hoogtepunt de slotklim van de eerste categorie op 7 kilometer van de meet.

Het duurde tot de eerste klim, de Alto de a Arboleda, dat de vlucht van de dag zich vormde. Een groep van liefst 26 renners, onder wie Mollema, Woods, Vincenzo Nibali en David De La Cruz, wist zich los te maken van de rest en genoot op het hoogtepunt een ruime voorsprong van acht minuten.

Voor Mollema was het al de zesde keer deze Vuelta dat hij in de ontsnapping van de dag zat. De La Cruz was de hoogstgeplaatste renner van de kopgroep in het algemeen klassement, maar met een achterstand van twaalf minuten op Yates was hij geen bedreiging voor de rodetruidrager.

Onder aanvoering van de Baskische ploeg Euskadi-Murias wist het peloton het gat met de kopgroep iets te verkleinen, maar de marge bleef met bijna zeven minuten groot. Mollema streed ondertussen voor de bergpunten op de Alto del Balcón Bizkaia, die twee keer werd beklommen, en de Alto de Santa Eufemia. De Nederlander zag Thomas de Gendt zijn leiding in het bergklassement verstevigen.

Michael Woods

Vuurwerk pas in laatste kilometers

Pas in de laatste 10 kilometer, toen de voorsprong van de vluchters al was geslonken tot vier minuten, begon het vuurwerk. De klassementsmannen meldden zich aan kop van het peloton, terwijl de eerste twee renners in de kopgroep moesten lossen.

Op iets minder dan 4 kilometer kregen de renners het overigens pas echt zwaar, want het stijgingspercentage van de slotklim liep op dat moment al op tot 11 procent.

Onder anderen Mollema en De Gendt konden het tempo van de rest niet volgen en met nog 2 kilometer te gaan bestond de voorste groep alleen nog uit De La Cruz, Dylan Teuns, Rafal Majka en Woods. Laatstgenoemde toonde zich uiteindelijk de sterkste door Teuns in de laatste meters te kloppen.

In de groep met favorieten was het Valverde die Yates en Kruijswijk op scherp zette met een demarrage. De Spanjaard zag zijn twee grootste concurrenten in eerste instantie aanhaken, maar Quintana moest wel direct lossen.

Ook Kruijswijk had het moeilijker dan gedacht en de Nederlander slaagde er in de laatste kilometers niet meer in het spoor van zijn rivalen te volgen. Valverde had in de absolute slotfase zelfs nog de benen om Yates op een kleine achterstand te rijden, terwijl Kruijswijk liefst een minuut op zijn directe concurrenten verloor.