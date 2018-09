Baanrenner Vogel klaar om na ongeluk door te gaan met haar leven

"Het is een dramatisch keerpunt in mijn leven, ik pas me langzaam aan de nieuwe situatie aan. Ik vergelijk mezelf met een baby die alles moet leren. Maar ik ben er nu klaar voor om door te gaan en positieve energie door te geven. Het wordt zwaar, maar dat zie ik nu als mijn taak", aldus de 27-jarige Vogel.

De tweevoudig olympisch kampioen maakte afgelopen vrijdag in een interview met het Duitse Der Spiegel bekend dat ze door een dwarslaesie nooit meer zal lopen.

Woensdag sprak ze op een druk bezochte persconferentie in het Berlijnse ziekenhuis waar ze de afgelopen maanden behandeld is, voor het eerst in het openbaar over het ongeluk en de gevolgen.

"Als ik kon kiezen, dan had ik een ander lot gekozen, maar het is zoals het is. Hoe sneller ik dat accepteer, hoe sneller ik verder kan. Tranen hebben geen zin, ik kan de situatie niet meer veranderen. Natuurlijk ben ik geen machine, maar ik ben nooit iemand geweest die veel huilde."

Vogel had snel door wat er aan de hand was

Vogel raakte eind juni zwaargewond toen ze tijdens een training op de wielerbaan van Cottbus in volle vaart op een Nederlandse junior botste die een staande start aan het oefenen was. De baanrenner onderging na het ongeval meerdere operaties aan haar beschadigde wervelkolom.

De Duitse kan zich het ongeluk zelf niet meer herinneren. "Mijn eerste herinnering is dat ik wakker word op de wielerbaan en denk: oké, adem, adem. Al snel kwamen mijn collega's naar me toe om mijn hand vast te houden."

Vogel had al snel door dat ze verlamd was. "Toen de hulpverleners mijn schoenen uitdeden en ik daar niks van voelde, wist ik wel wat er aan de hand was. Misschien is het wel goed geweest dat ik niet de hoop heb gehad dat ik nog zou kunnen lopen."

Er is tot nu toe geen contact geweest met de Nederlandse junior die betrokken was bij het ongeluk. "Ik heb niet gesproken met de andere renner of de Nederlandse bond, maar ik geef niemand de schuld", aldus Vogel. "De situatie wordt door anderen voor me uitgezocht."

'Eerste weken in ziekenhuis waren zwaarste uit mijn leven'

De eerste periode na het ongeluk was vanzelfsprekend loodzwaar. "De eerste weken in het ziekenhuis waren de zwaarste uit mijn leven. Ik heb nog nooit zo'n zwaar gevecht moeten leveren", zei Vogel. "Maar als je ergens in gelooft, dan lukt het je. Mijn doel is nu om de trap af te komen in mijn rolstoel. Ik had graag mijn twaalfde WK-medaille gewonnen, maar ik moet andere doelen stellen."

"Ik ben klaar om deze uitdaging aan te gaan", klonk het strijdbaar uit de mond van de elfvoudig wereldkampioen. "Ik wil weer leven en niet afhankelijk zijn van hulp. De kracht die ik had in mijn sport moet ik nu in het dagelijks leven gebruiken."

Vogel bedankt iedereen die haar gesteund heeft. "Het is bizar hoeveel berichten ik heb gekregen van over de hele wereld. En ik ben heel dankbaar dat mijn partner Michael de hele tijd bij me is geweest", zei ze met tranen in haar ogen. "Hij is mijn steun en toeverlaat."

In de komende maanden hoopt Vogel terug te keren naar haar eigen huis. "Ik kijk ernaar uit om weer in mijn eigen bed te slapen, zelf te koken, alleen te zijn met mijn partner. We moeten nog heel veel doen om ervoor te zorgen dat ik thuis kan wonen, maar ik wil terugkeren naar mijn oude leven."

Vogel won in 2012 samen met Miriam Welte de olympische titel op de teamsprint. Vier jaar later pakte ze olympisch goud op de individuele sprint. Ze veroverde begin dit jaar in Apeldoorn haar tien en elfde wereldtitel, waarmee ze recordhouder Anna Meares uit Australië evenaarde.