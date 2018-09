Sunweb legt Europese beloftenkampioenen Hirschi en Pedersen vast

Hirschi komt over van het opleidingsteam van Team Sunweb, waarvoor hij dit jaar indruk maakte met een ritzege in de Istrian Spring Trophy, de Ronde van de Elzas en de Grand Prix Priessnitz Spa. De allrounder kroonde zich in juli bovendien tot Europees kampioen op de weg bij de beloften.

"Dat ik prof word is een jongensdroom die uitkomt", zegt Hirschi op de site van Team Sunweb. Ploegleider Marc Reef noemt de Zwitser "een van de grootste talenten van zijn generatie".

Pedersen rijdt dit seizoen voor het procontinentale Aqua Blue Sport. Een vijfde plaats in het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerken is zijn meest aansprekende resultaat in 2018. De Deen won vorig jaar in eigen land de Europese titel op de weg bij de beloften.

"We volgen Casper al een tijdje en geloven dat hij veel potentie heeft voor de Vlaamse klassiekers en voor onze sprinttrein", aldus Reef. "Hij zal beginnen in een ondersteunende rol en zich vervolgens langzaam kunnen opwerken."

Sunweb heeft zeven aanwinsten voor 2019

Hirschi en Pedersen zijn de zesde en zevende aanwinst voor Team Sunweb. Max Kanter en Joris Nieuwenhuis komen over van het eigen opleidingsteam, Cees Bol wordt gehaald van de SEG Racing Academy, Nicolas Roche stapt over van BMC en Robert Power komt van Mitchelton-Scott.

De Ier Roche (34) is de enige van die zeven renners die ouder is dan 23. Team Sunweb raakt met Simon Geschke (BMC), Mike Teunissen (Lotto-Jumbo) en waarschijnlijk Laurens ten Dam (BMC) aardig wat ervaring kwijt.

Teambaas Iwan Spekenbrink zei vorige week tegen de NOS dat zijn ploeg "heel gerichte versterkingen" heeft gehaald die Dumoulin moeten kunnen helpen in zijn missie om de Tour de France te winnen. Hij kondigde ook aan dat er minimaal nog een achtste aanwinst voor 2019 zal volgen.