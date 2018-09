Valverde en Quintana kijken uit naar 'secondenspel' in slotfase Vuelta

Valverde geeft na de tijdrit van dinsdag als nummer twee van het klassement 33 seconden toe op Yates. Kruijswijk staat derde op 52 tellen en naast nummer vier Quintana (+1.15) doen ook Enric Mas (+1.30) en Miguel Ángel López (+1.34) nog mee om de eindzege.

"Ik heb in de tijdrit zeven seconden verloren, maar ik ben nog steeds in de race. Het is nog altijd een secondenspel en we gaan uiteraard niet opgeven", aldus de 38-jarige Valverde.

In de voorbije weken kreeg de Vuelta-winnaar van 2009 veel vragen over het gedeelde kopmanschap met Quintana bij Movistar. Volgens de Spanjaard is de situatie na de tijdrit nog altijd niet veranderd.

"Ik kan niet ontkennen dat ik het dichtst bij de rode trui sta, maar dat betekent niet dat ik nu de enige kopman ben", zegt hij. "Nairo doet het ook nog steeds goed. Ik deed het beter in de tijdrit, maar we zullen zien hoe het in de komende bergritten gaat."

Ook Quintana blijft strijdbaar

Quintana, die in de chronorace van dinsdag 42 seconden verloor op Yates en daarmee naar de vierde plek in het klassement zakte, kijkt net als ploeggenoot Valverde uit naar de laatste etappes in Spanje.

"Ik wist dat ik tijd zou verliezen, maar ik denk dat ik het goed heb gedaan en blijf strijden. De zware rit van woensdag naar Bizkaia zal belangrijk zijn", voorspelt de 28-jarige Colombiaan.

"Mijn benen doen pijn, maar er is veel om voor te vechten. Het is mooi dat Valverde het ook goed doet en het is goed voor de ploeg om te weten dat we onze kansen kunnen spreiden."

Rodetruidrager Yates op zijn hoede

Hoewel klassementsleider Yates goede zaken deed in de tijdrit, blijft de Mitchelton-Scott-renner op zijn hoede in de slotweek. Eerder dit jaar kreeg hij in de slotweek van de Giro een enorme inzinking, waardoor hij zijn leiderstrui verloor.

"Ik had een goede dag in de tijdrit, maar er is nog weinig te zeggen. Ik ben heel alert in de komende etappes, vooral de bergritten in Andorra en Baskenland. Het wordt nog heel zwaar", aldus de 26-jarige Yates.

Echt bang voor eenzelfde catastrofe als in de Giro is hij niet. "Al is het altijd een mogelijkheid. Ik weet nog steeds niet wat me toen overkwam. Ik hoop niet dat ik weer zo'n dag meemaak."

De Ronde van Spanje gaat woensdag verder met een zware bergrit van 157 kilometer tussen Getxo en Balcón de Bizkaia. De renners krijgen vier cols van de derde categorie, één klim van de tweede categorie en een berg van de eerste categorie voor de kiezen.