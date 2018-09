Dennis voelt zich na Vuelta klaar voor strijd met Dumoulin op WK tijdrijden

"Alles ziet er goed uit voor de WK. Ik ga nu naar huis om me voor te bereiden op de tijdrit en ploegentijdrit in Innsbruck.", zegt Dennis op de website van zijn ploeg BMC.

Vorig jaar werd de 27-jarige Dumoulin in het Noorse Bergen voor het eerst wereldkampioen tijdrijden en won hij met Team Sunweb ook de ploegentijdrit. Dennis hoopt de Limburger in Oostenrijk verslaan. "Ik wil nog één of twee goede resultaten neerzetten dit seizoen."

Dumoulin liet de Vuelta links liggen, nadat hij eerder dit jaar de Giro d'Italia en de Tour de France reed. In beide grote rondes werd hij tweede.

Dennis vindt Vuelta beste voorbereiding op WK

De 28-jarige Dennis koos in voorbereiding op het WK wel voor de Vuelta en heeft daar absoluut geen spijt van. "De Vuelta is de best mogelijke voorbereiding geweest op de WK in Innsbruck."

"Het was erg zwaar, vooral de eerste negen dagen in de hitte. Daarna werd het gelukkig wat koeler en begon ik me steeds beter te voelen."

Dennis won de proloog van 8 kilometer met zes seconden voorsprong op Michal Kwiatkowski. Dinsdag maakte hij indruk door de concurrentie op liefst vijftig seconden te rijden in een tijdrit over 32 kilometer.

De tijdrit op de WK in Innsbruck is 52,5 kilometer lang en wordt op 26 september verreden. Drie dagen eerder is de 62 kilometer lange ploegentijdrit.

Dennis en Dumoulin doen op 30 september ook mee aan de wegwedstrijd, maar gezien het hoge aantal klimkilometers maakt de Australiër dan geen kans op een medaille.