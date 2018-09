Kruijswijk na sterke tijdrit vol vertrouwen over laatste Vuelta-etappes

Kruijswijk had vooraf gehoopt op een plek bij de eerste tien in de 32 kilometer lange en relatief vlakke tijdrit. Met een vierde plek achter winnaar Rohan Dennis had de 31-jarige Brabander geen rekening gehouden

"Ik verlies minder dan een minuut op Dennis, dus het is een goede tijd voor mij", zei Kruijswijk na de finish in Torrelavega. "Ik kan met vertrouwen vooruit kijken. Als ik zo'n tijdrit er uit kan persen, zit het wel goed."

In de slotweek van de Vuelta staan er nog vijf etappes op het programma. Woensdag, vrijdag en zaterdag trekt het peloton de bergen in, zondagavond eindigt de koers met een vlakke rit naar Madrid.

"We zien zondag wel waar het eindigt", hield Kruijswijk zich op de vlakte. Zijn achterstand op de Britse leider Simon Yates bedraagt nog 52 seconden.

Ploegleider denkt niet dat Kruijswijk slechte dag krijgt

Ploegleider Addy Engels van Lotto-Jumbo verwacht niet dat Kruijswijk in de slotweek nog wegvalt uit de top van het klassement. "Hij is hier via de Tour de France gekomen. Ik denk niet dat hij nog een dag slecht zal zijn, maar het is ook niet zomaar vanzelfsprekend dat hij altijd beter is dan de rest."

Wel denkt Engels dat het lastig wordt om Yates en Alejandro Valverde, de nummer twee van het klassement te kloppen. "We hebben nu nog een paar zware aankomsten bergop. Die jongens die nog voor hem staan zijn daar tot nu toe wel steeds beter in geweest."

"Het klassement staat redelijk dicht bij elkaar", weet Engels, die niet denkt dat Kruijswijk zijn concurrenten nog kan verrassen. "Het zal veel volgen zijn en dan hopen op een slotklim op betere benen dan de rest. Mentaal gezien kan hij voordeel halen uit deze tijdrit. Vandaag was hij van de klassementsmannen de beste."

Kruijswijk schrok van snelste tussentijd

Bij het eerste meetpunt na 10 kilometer in de tijdrit had Kruijswijk zelfs de snelste tussentijd, met een voorsprong van vijf seconden op Dennis. Daar schrok hij zelf van.

"Ik wilde goed vertrekken. Toen ik zag dat ik de snelste tussentijd had dacht ik: ik heb iets verkeerd gedaan. Het bleek ook wel dat ik iets te snel was gestart."

"Vanaf dat punt heb ik zo gedoseerd mogelijk proberen te rijden'', legde Kruijswijk uit. Daar slaagde hij in, want hij pakte ruim een halve minuut op Yates en Alejandro Valverde, de nummer twee van het klassement.

De Colombianen Nairo Quintana en Miguel Ángel Lopez waren ruim een minuut trager dan Kruijswijk, die hen daardoor passeerde in het klassement.

"Ik wist dat het parcours goed voor mij zou zijn. Quintana en Lopez zijn toch wat minder geschikt voor zo'n vlakke rit. Al met al een goede dag dag voor mij, een vierde plaats is heel erg mooi", concludeerde Kruijswijk.

Woensdag staat er een rit van 157 kilometer tussen Getxo en Balcón de Biskaia op het programma. Onderweg komen de renners vijf klimmetjes tegen en de finish ligt op een berg van eerste categorie.