Waar liggen de kansen voor Kruijswijk in slotweek Vuelta?

Er zijn in de laatste paar dagen van de 73e editie van de Vuelta nog voldoende mogelijkheden om tijd te winnen en te verliezen in het algemeen klassement, want twee van de laatste vier etappes zijn erg zwaar en hebben een aankomst bergop. De andere twee ritten zijn op papier voor de sprinters. Een overzicht.

Etappe 18, donderdag: Ejea de los Caballeros-Lleida (186,1 kilometer)

In de achttiende rit kunnen de klassementsrenners waarschijnlijk even wat rust nemen voor de laatste twee loodzware bergritten. Er is geen enkele gecategoriseerde klim op het parcours van Ejea de los Caballeros naar Lleida, al is de route zeker niet vlak te noemen. Toch lijkt dit een etappe voor de sprinters of de aanvallers, niet voor Kruijswijk en co.

Etappe 19, vrijdag: Lleida-Andorra. Naturlandia (154,4 kilometer)

Het beslissende tweeluik in Andorra begint met een rit met een heel lange vlakke aanloop en een zware slotklim naar liefst 2.026 meter hoogte. De Col de la Rabassa is 17 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 6,6 procent. De klim van eerste categorie is vooral aan het begin steil. Vanaf kilometer vijf komen de stijgingspercentages amper nog boven de 10.

De Col de la Rabassa zat deze eeuw vijf keer eerder in de Ronde van Spanje. Alleen in 2008 lag de streep ook op deze klim in Andorra. De Italiaan Alessandro Ballan sloeg toen in de zesde etappe een dubbelslag door de rit te winnen en de leiderstrui te veroveren, nadat zijn Nederlandse medevluchter Marc de Maar als eerste was doorgekomen bij de eerste beklimming van de Rabassa.

Etappe 20, zaterdag: Escaldes-Engordany-Collada de La Gallina (97,3 kilometer)

De laatste bergrit van deze Vuelta is de kortste etappe van de ronde, maar op papier ook een van de zwaarste. Vanuit de start moeten de renners omhoog en dat is de voorbode van bijna 100 kilometer klimmen of dalen. Een vlak stuk is niet te bekennen op het routekaartje.

Het peloton gaat achtereenvolgens over de Coll de la Comella (4,3 kilometer à 8,7 procent), de Coll de Beixalis (7,1 kilometer à 8 procent), de Coll de Ordino (9,8 kilometer à 7,1 procent), nogmaals de Coll de Beixalis, de Coll de la Comella van een andere kant (3,6 kilometer à 6,3 procent) en tot slot de Coll de la Gallina (7,7 kilometer à 7,8 procent).

De slotklim gaat naar 1.480 meter hoogte en is zeker in de laatste paar kilometer heel lastig met een paar vreselijke steile bochten. In 2013 won de Italiaan Daniele Ratto de Vuelta-rit met finish op de Coll de la Gallina na een monstervlucht, ruim voor Vincenzo Nibali en de latere eindwinnaar Chris Horner. Een jaar eerder troefde Alejandro Valverde, de huidige nummer twee van het algemeen klassement, in de achtste etappe van de Ronde van Spanje Joaquim Rodríguez en Alberto Contador af op de Gallina.

Etappe 21, zondag: Alcorcón-Madrid (100,9 kilometer)

De slotetappe is net als in de Tour de France niet meer dan een optocht naar de hoofdstad. De rit is vlak en zal normaal gesproken geen verschuivingen in het klassement opleveren.