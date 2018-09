Kruijswijk klimt naar derde plek in Vuelta-klassement, Dennis wint tijdrit

Op het 32 kilometer lange en relatief vlakke parcours met finish in het Noord-Spaanse Torrelavega was de Australiër Dennis met 37.57 51 seconden sneller dan Kruijswijk. De Brabander ging furieus van start in de race tegen de klok en had bij het eerste meetpunt zelfs de snelste tussentijd met vijf seconden voorsprong op de specialist Dennis.

Dat tempo kon Kruijswijk niet volhouden, maar hij pakte wel tijd op zijn concurrenten in het algemeen klassement Miguel Ángel López (1.28 minuut), Nairo Quintana (1.19), Alejandro Valverde (0.44) en leider Simon Yates (0.37). Daardoor stijgt Kruijswijk van de vijfde naar de derde plaats in de rangschikking, waarin Yates de leiding behoudt voor Valverde.

In het algemeen klassement heeft Kruijswijk met nog vijf etappes te gaan 52 seconden achterstand op Yates. De Spaanse vereraan Valverde heeft een achterstand van 33 tellen op de Brit, die eerder dit jaar in de slotweek van de Giro d'Italia compleet instortte en zijn leidende positie verspeelde.

De Amerikaan Joey Rosskopf en de Spanjaard Jonathan Castroviejo legden beslag op de tweede en derde plaats in de tijdrit, maar spelen net als Dennis geen rol in het algemeen klassement. Zij waren beide één seconde sneller dan Kruijswijk. De Pool Michal Kwiatkowski werd in dezelfde tijd als Kruijswijk vijfde.

Wilco Kelderman kon niet imponeren en werd zeventiende met een achterstand van 1.40 op Dennis. De kopman van Team Sunweb was vorige week al buiten de top tien van het klassement gevallen.

Dennis won ook al proloog Vuelta

Dennis won in deze Vuelta al de proloog in Málaga. De 28-jarige Australiër zegevierde eerder dit seizoen ook in een tijdrit in de Giro d'Italia en in de Ronde van Abu Dhabi. Daarnaast werd hij nationaal kampioen tijdrijden.

Met zijn twee zeges in de Vuelta en één in de Giro dit jaar is Dennis de eerste renner sinds 2009 die in één jaar drie tijdritten in de grote rondes weet te winnen. De Zwitser Fabian Cancellara is de laatste die dat presteerde.

Dennis gaat woensdag niet meer van start in de Vuelta, omdat hij zich gaat voorbereiden op de tijdrit bij de WK in Innsbruck op 26 september. Daar is hij een van de voornaamste concurrenten van Tom Dumoulin. Vorig jaar pakte Dumoulin de wereldtitel en werd Dennis slechts achtste.

In de Vuelta resteren er nog vijf etappes, waaronder bergritten op woensdag, vrijdag en zaterdag. Zondagavond eindigt de Ronde van Spanje met een vlakke rit naar hoofdstad Madrid.