Sunweb hoopt met Kelderman gooi naar zege in tijdrit Vuelta te doen

De tijdrit van dinsdag is voor de 27-jarige Kelderman een eerste kans om zich te laten zien. "Het doel is de top drie, maar als hij zich nog wat extra kwaad maakt, dan kan hij misschien heel dicht in de buurt komen van de overwinning", zegt ploegleider Aike Visbeek tegen de NOS.

"Door zijn presteren in de eerste week werd iedereen misschien een beetje overmoedig, maar zondag in de bus hebben we het plan al doorgenomen voor het verkennen van de tijdrit. Hij is gemotiveerd en zei: 'Ik wil er vol voor gaan'."

Kelderman worstelde in aanloop naar de Vuelta met een sleutelbeenblessure en was net op tijd fit. De Amersfoorter begon goed in Spanje, maar kon in de bergritten van zaterdag en zondag niet mee met de klassementsmannen en duikelde uit de top tien.

"Na de tijdrit maken we de balans op", aldus Visbeek. "Dan bekijken we of we voor een plek in de top tien gaan of misschien de ruimte zoeken voor een aanval op een etappezege. En misschien kan hij op die manier ook wel een ultieme sprong maken in het klassement."

'Wonder dat Kelderman hier rijdt'

Visbeek verwijt Kelderman niets na zijn mindere dagen in de Spaanse bergen. De ploegleider van Sunweb vindt het logisch dat de voormalige renner van Lotto-Jumbo een terugslag kent.

"We zijn misschien iets te enthousiast geworden van die goede eerste week. Dan vergeet je bijna dat het eigenlijk een wonder is dat Wilco hier rijdt", aldus Visbeek.

"Zaterdag was hij wat minder, maar we hadden er best wel vertrouwen in dat hij gewoon met die andere klassementsrenners mee zou kunnen. Alleen gaf hij in aanloop naar de laatste klim aan dat hij zich niet goed voelde. En dan weet je dat het lastig wordt."

De heuvelachtige tijdrit van dinsdag gaat over 32 kilometer en voert het peloton van Santillana del Mar naar Torrelavega. De eerste renners vertrekken iets na 14.00 uur.