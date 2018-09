Ploegleiding vraagt leider Yates zich 'beetje in te houden' in slotweek Vuelta

Yates verdedigt met nog zes etappes te gaan een voorsprong in het klassement van 26 seconden op zijn naaste belager Alejandro Valverde. Ook Nairo Quintana (0.33), Miguel Ángel López (0.43) en Steven Kruijswijk (1.29) staan nog binnen de anderhalve minuut.

Teammanager Matthew White hamert erop dat het aan de concurrentie is om tijd goed te maken en dat Yates daarom best wat meer verdedigend mag rijden. Volgens de renner zelf is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan.

"Matt vraagt me minimaal één keer per dag om me een beetje in te houden", zegt Yates maandag tijdens de persconferentie op de tweede rustdag. "Maar dat is lastig als je van jongs af aan gewend bent om agressief te koersen. Als ik voel dat de benen goed zijn en ik ruik mijn kans, dan wil ik die normaal gesproken ook grijpen."

"Ik snap best dat de ploeg vraagt om mijn rijstijl wat aan te passen, want het is voor mijn eigen bestwil. Maar soms is het ook wat frustrerend, want ik koers al zo vanaf mijn elfde. Het is nu eenmaal lastig om een hond nieuwe kunstjes aan te leren."

'In de Giro moesten we tijd pakken op Froome en Dumoulin'

Yates viel afgelopen voorjaar ook in de Giro d'Italia op door zijn aanvallende manier van koersen. De 26-jarige Brit reed toen maar liefst dertien dagen in de roze trui, maar zakte er in de laatste week compleet doorheen en eindigde zelfs buiten de top twintig.

Volgens Mitchelton-Scott vraagt de Vuelta om een andere aanpak, omdat er andere concurrenten zijn. "In de Giro was het plan om zoveel mogelijk tijd te pakken op Chris Froome en Tom Dumoulin met het oog op de tijdrit", zegt White. "Maar hier rijdt Simon tegen renners die net als hij geen tijdritspecialisten zijn, dus is de noodzaak om in de bergen tijd te pakken ook minder."

Dat betekent overigens niet dat Yates in de bergritten helemaal aan banden zal worden gelegd. "Soms is de aanval juist de beste verdediging, zeker als je voelt dat je de concurrentie pijn kan doen", zegt de Australische teammanager. "Maar dat zal meer gedoseerd gebeuren dan in de Giro."

De Vuelta gaat dinsdag verder met een 32,7 kilometer lange individuele tijdrit. Voor vrijdag en zaterdag staan er nog zware bergritten op het programma. Zondag eindigt de Vuelta met een vlakke etappe naar Madrid.