Kruijswijk heeft vertrouwen dat hij in tijdrit Vuelta tijd terug kan pakken

"Ik denk dat het parcours mij wel goed ligt", zegt Kruijswijk op de tweede rustdag van het Vuelta tegen het AD. "Maar dat geldt voor alle jongens die hoog in het klassement staan. Ze zijn natuurlijk allemaal in vorm."

Maandagochtend verkende Kruijswijk het parcours van de tijdrit. De race tegen de klok tussen Santillana del Mar en Torrelavega is 32 kilometer lang en grotendeels vlak. Kruijswijk heeft met de tijdrit in de afgelopen Tour de France een goede graadmeter.

In die vlakke tijdrit van 31 kilometer in de derde Tour-week legde hij beslag op de zestiende plaats, op 1.45 van winnaar Tom Dumoulin.

Kruijswijk was in de Tour sneller dan zijn Vuelta-concurrenten Alejandro Valverde (negentiende op 1.50) en Nairo Quintana (69e op 4.06). Rodetruidrager Simon Yates en Miguel Ángel López deden in juli niet mee aan de Tour.

"Ik ga proberen tijd terug te pakken op Quintana, Valverde, Yates en López. Dat is het doel morgen", zei Kruijswijk, die met een achterstand van 1.25 op Yates vijfde staat in het klassement. De Brabander verwacht niet dat hij de leiding in de tijdrit kan overnemen.

"Ze kunnen allemaal hard bergop rijden en op het vlakke zullen ze dat ook wel kunnen. Ik verwacht niet dat er in de tijdrit heel grote verschillen zullen zijn."

Kruijswijk begint met goed gevoel aan de derde week

Ondanks de vermoeienissen van de Tour - waarin hij vijfde werd in het eindklassement - en de eerste twee weken van de Vuelta, begint Kruijswijk met een goed gevoel aan de derde week van de Spaanse rittenkoers.

"Ik voel me goed, al merk je natuurlijk wel dat je die derde week ingaat. Maar ik ben nog relatief fit en voel dat ik goed herstel. Ik ben klaar voor derde week", stelt hij.

"Tijdens de Tour moest ik volle bak rijden om mijn vijfde plek te behouden. Het gaat erom dat je gefocust blijft en goede benen hebt. Het wordt veertig minuten lang een gevecht met mezelf."

De 31-jarige renner is bezig aan zijn vijftiende grote ronde. Zijn beste prestatie in de Vuelta is de negende plaats van vorig jaar. In 2016 leek Kruijswijk op weg naar de eindzege in de Giro, maar kwam hij in de roze leiderstrui tijdens de slotweek ten val in een afdaling, waarna hij genoegen moest nemen met de vierde plaats.