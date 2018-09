Quintana kan weinig met kritiek op 'defensieve' manier van koersen

"De kritiek doet me geen pijn, maar de benen deden wel pijn. Daarom viel ik zondag niet aan", aldus de 28-jarige Quintana maandag op de laatste rustdag tijdens een persconferentie van zijn ploeg Movistar.

"Als ik de benen heb, probeer ik aan te vallen, maar ik ben niet almachtig. Als er geen extra energie meer in de tank zit, is er niet veel wat ik kan doen. Ik ben in goede vorm, maar het is duidelijk dat ik niet veel beter ben dan mijn concurrenten."

Quintana stortte twee jaar geleden het fundament voor zijn eindzege in de Ronde van Spanje door de tiende etappe naar de top van de Lagos de Covadonga te winnen. Die col van buitencategorie was zondag opnieuw de slotklim en dus verwachtten veel wielervolgers een grote aanval van de kleine klimmer.

Quintana beperkte zich in de vijftiende rit echter alleen tot verdedigen. Hij reed af en toe een gat dicht op de Lagos de Covadonga, maar viel zelf niet aan. De Zuid-Amerikaan eindigde als zevende op 34 seconden van winnaar Thibaut Pinot en staat in het klassement derde op 33 seconden van rodetruidrager Simon Yates.

"Het feit dat de klassementsrenners in deze Vuelta zo aan elkaar gewaagd zijn, heeft tot nu toe veel invloed gehad op het koersverloop", zegt Quintana. "Ik heb eigenlijk alleen nog maar tijd verloren door bonificatieseconden. Dat is vervelend en daar moet ik meer op gaan letten, maar het positieve is dat mijn benen over het algemeen goed zijn."

Top 7 klassement Vuelta 1. Simon Yates

2. Alejandro Valverde (+0.26)

3. Nairo Quintana (+0.33)

4. Miguel Ángel López (+0.43)

5. Steven Kruijswijk (+1.29)

6. Enric Mas (+1.55)

7. Thibaut Pinot (+2.10)

Quintana bereid om voor Valverde te werken

De tweevoudig winnaar van een grote ronde heeft bovendien het voordeel dat hij met Alejandro Valverde een teamgenoot heeft die ook hoog in het klassement staat. De ervaren Spanjaard is de nummer twee op 26 seconden van Yates en kan op papier dinsdag in de zestiende etappe, een tijdrit van 32 kilometer, flink wat tijd winnen.

"Alejandro zou de beste tijdrit moeten kunnen rijden van de favorieten", aldus Quintana, die zelf een matige tijdrijder is. "We zullen na de tijdrit wel zien hoe we ervoor staan, maar als ik in de laatste week moet werken voor Alejandro, dan zal ik dat doen."

"De vriendschap die wij de afgelopen zeven jaar hebben opgebouwd, heeft ons team sterker gemaakt en we zijn er zelf ook beter van geworden. Alejandro en ik hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden, dus er zullen geen problemen komen tussen ons."

Movistar wijst geen absolute kopman aan

De 38-jarige Valverde, die deze Ronde van Spanje al twee etappes won, wil ook niks weten van een strijd tussen de twee kopmannen van Movistar.

"Ik wil dat we als team de Vuelta winnen", stelt de eindwinnaar van 2009. "Je hoeft er geen drama van te maken wie van ons twee de leider is. We zitten nu juist in een positie die perfect is voor ons."

Teambaas Eusebio Unzué heeft er ook geen behoefte aan om één duidelijke kopman aan te wijzen bij zijn Spaanse formatie. "We hebben niet één leider omdat Nairo en Alejandro nog niet duidelijk hebben gemaakt wie dat zou moeten zijn. Er is nog niks duidelijk deze ronde, behalve dat de top zeven van het klassement volledig aan elkaar gewaagd is."

De Ronde van Spanje gaat dinsdag verder met een licht glooiende tijdrit van 32 kilometer tussen Santillana del Mar en Torrelavega. In de slotweek zijn er verder nog drie bergetappes (woensdag, vrijdag en zaterdag) en twee vlakke ritten (donderdag en zondag).