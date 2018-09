Kruijswijk spreekt van 'goede dag' na behoud plek vijf in zware Vuelta-rit

De 31-jarige Kruijswijk kon lang aanklampen en moest in de laatste meters een gaatje toestaan, maar verloor slechts twee tellen op rodetruidrager Simon Yates. In het klassement geeft hij 1.29 toe.

"Het was volle bak vanaf de voet van de laatste klim", zei Kruijswijk tegen de NOS na de etappe met vier beklimmingen en de finishlijn in Lagos de Covadonga.

"Ik moest op het laatst lossen, maar ik kon wel tempo blijven rijden, dus ik kon terugkomen. Ik had het lastig, maar kon standhouden. Dat gold voor iedereen."

Kruijswijk eindigde achter ritwinnaar Thibaut Pinot, Miguel Ángel López, Yates en Alejandro Valverde als vijfde in de daguitslag. Hij is de enige Nederlander die nog een rol in de top van het klassement speelt, want Wilco Kelderman (Team Sunweb) moest al vroeg lossen en verloor veel tijd.

'Werd gek van tempowisselingen'

Hoewel Kruijswijk dus standhield ten opzichte van de concurrentie, dreven de vele versnellingen van de andere klassementsmannen hem soms tot wanhoop. De Lotto-Jumbo-renner besloot er niet in mee te gaan.

"Ik werd gek van die tempowisselingen. Daarom bleef ik er ook achter rijden. Volgens mij deed Yates het erom", aldus de Brabander. "Tot een kilometer onder de top moest ik alles geven. De rest loopt niet heel veel op me uit, dus het was uiteindelijk een goede dag."

Maandag is een rustdag in de Ronde van Spanje. De drieweekse rittenkoers gaat dinsdag verder met een individuele tijdrit over 32 kilometer. Daarna volgen nog drie etappes voor klimmers en twee vlakke ritten.