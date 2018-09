Pinot wint zware bergetappe in Vuelta, Yates behoudt leiderstrui

De Fransman Pinot viel al vroeg op de steile en mistige slotklim aan en hield een kleine voorsprong op de overige klassementsrenners. Miguel Ángel López werd tweede, vlak voor Yates.

Het is voor de 28-jarige Pinot van FDJ zijn eerste etappezege in de Vuelta, nadat hij in 2012 en 2015 al een Tour-etappe op zijn naam schreef en in 2017 een rit in de Giro d'Italia won.

Steven Kruijswijk kon met veel moeite aanklampen bij de groep favorieten en werd vijfde in de daguitslag. De klimmer van Lotto-Jumbo verloor slechts twee seconden op Yates, waardoor hij vijfde in het algemeen klassement blijft en nu 1 minuut en 29 seconden toegeeft.

Yates sprokkelde ook enkele seconden ten opzichte van het Movistar-duo Alejandro Valverde en Nairo Quintana, die tweede en derde in de rangschikking staan. De Colombiaan López is de nummer vier van het klassement.

Wilco Kelderman moest al vroeg op de slotklim lossen en kwam op vier minuten van Pinot als veertiende over de streep. De kopman van Team Sunweb speelt daardoor geen rol in het algemeen klassement meer.

Mollema opnieuw in kopgroep

De rit voerde de renners over 178 kilometer van Ribera de Arriba naar Lagos de Covadonga. Onderweg kwamen ze twee beklimmingen van eerste categorie tegen en de finish lag boven op een col van buitencategorie.

Het duurde ruim 30 kilometer voordat er een kopgroep ontstond die afstand van het peloton wist te nemen. Bij de twaalf renners die konden ontsnappen zaten Bauke Mollema en Danny van Poppel. Zij kregen een maximale voorsprong van ruim vijf minuten.

Mollema, die al voor de vijfde keer deze Vuelta in een kopgroep zat, en zijn medevluchter Ben King deden goede zaken in de strijd om de bolletjestrui door onderweg flink wat punten te sprokkelen. Mollema staat in dat klassement nog altijd vierde, met zestien punten achterstand op Luis Ángel Maté, de Spaanse leider in het bergklassement.

Kort nadat Mollema als eerste een demarrage plaatste in de kopgroep, wist Iván Garcia wel een serieus gat te slaan. De Spanjaard van Bahrain-Merida begon met een voorsprong van ruim twee minuten solo aan de steile slotklim, de Lagos de Covadonga.

De groep met favorieten slokte al snel de ene na de andere renner uit de voormalige kopgroep op. Op 8 kilometer van de meet werd ook Garcia ingerekend.

Pinot sloeg beslissend gat na aanval López

Dat was ook het teken voor López om aan te vallen. De Colombiaan van Astana werd 2 kilometer verder weer achterhaald, waarna Pinot een gat sloeg. De Fransman kreeg Yates achter zich aan, maar wist uit de greep van zijn achtervolgers te blijven.

Kort daarna moest Kruijswijk de andere klassementsrenners laten gaan. De Brabander reed lange tijd op circa 50 meter, maar kon in de slotkilometers weer aanhaken bij de groep favorieten.

Maandag is er een rustdag in de Vuelta. De derde week begint dinsdag met een individuele tijdrit over 32 kilometer, waarna er ook nog drie bergritten op het programma staan. De slotetappe naar Madrid is volgende week zondag.