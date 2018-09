Tour-winnaar Thomas drie jaar langer bij Team Sky

Thomas is nu tot en met 2021 aan Team Sky verbonden, zo bevestigde de ploeg zondag.

De Brit kreeg na zijn Tour-zege in juli aanbiedingen van diverse andere teams, maar kiest er dus toch voor om bij de ploeg te blijven waar hij sinds 2010 voor rijdt.

In augustus kreeg Thomas nog een contractaanbod van BMC, dat volgend seizoen het Poolse CCC als titelsponsor heeft en onder die naam gaat koersen.

"Ik ben blij dat het rond is en dat ik door kan bij de ploeg. Ik heb er zo veel meegemaakt en de laatste maanden was het echt een gekkenhuis", zegt Thomas op de website van de ploeg.

"Ik zit hier goed op mijn plek en kijk uit naar wat er nog gaat komen. De ploeg voelt als een grote familie. Ik ken de bazen, onder wie Dave Brailsford, al sinds mijn zeventiende. Het is fijn met hen te blijven werken."

Thomas deelt kopmanschap met Froome

Thomas deelt bij Sky het kopmanschap met viervoudig Tour-winnaar Chris Froome, die hij in juli verrassend van een vijfde zege in Frankrijk afhield.

Teambaas Brailsford is verheugd dat Thomas zijn equipe trouw blijft. "Wat Geraint bij ons heeft bereikt is briljant. Hij rijdt bij ons sinds de start van de ploeg en heeft zich ieder jaar verder ontwikkeld door keihard te werken. Geraint heeft veel moeten opgeven om aan de top te komen, maar het is het allemaal waard geweest."

"Toen hij eerder dit jaar de Dauphiné won, kreeg hij het geloof en de vastbeslotenheid dat hij de Tour de France kon winnen. Alle eer voor hem, dat hij zich door hard werken nog verder verbeterd heeft en nu aan de absolute top staat als Tour-winnaar."

Zondag sluit Thomas zijn seizoen af in de laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. Hij zal niet in actie komen bij de WK wielrennen in Innsbruck.