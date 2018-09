Quintana mikt op ritzege in 'cruciale' vijftiende Vuelta-etappe

Quintana verloor zaterdag na een klauterpartij op Les Praeres zeven seconden op Simon Yates. In het algemeen klassement staat de Colombiaan derde, 25 seconden achter zijn Britse rivaal. Alejandro Valverde, zijn ploeggenoot bij Movistar, is de nummer twee.

"De Lagos de Covadonga is totaal anders dan de beklimmingen van de vorige twee dagen", zegt Quintana tegen Cyclingnews. "Deze berg moet me beter liggen. Bovendien bewaar ik er goede herinneringen aan", verwijst hij naar zijn ritzege in de Vuelta van 2016, toen hij Robert Gesink naar de tweede plaats verwees.

"Ik vind het prachtig om er weer terug te keren en hoop er opnieuw met de ritzege vandoor te gaan. Het wordt sowieso een cruciale dag voor alle renners die de Vuelta willen winnen."

De klim naar Lagos de Covadonga is 11,7 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2. Dat gemiddelde wordt omlaag gehaald door het onregelmatige karakter van de col. In de laatste kilometer zit zelfs nog een korte dalende strook, waarna de laatste honderden meters weer pittig omhoog lopen.

Yates rekent zich nog niet rijk met leiderstrui

Voor Yates is het zaak om zijn zaterdag van Jesús Herrada overgenomen rode leiderstrui te verdedigen. De Brit weet dat het met nog een volle Vuelta-week voor de boeg nog lang geen gelopen koers is.

"Ik heb totaal niet het idee dat ik deze Vuelta domineer", zei de renner van Mitchelton-Scott. "De verschillen in het algemeen klassement zijn erg klein en de Vuelta duurt nog lang."

Yates droeg ook in de Giro d'Italia de leiderstrui, maar door een enorme inzinking in de laatste week viel hij toen ver terug. "Mijn vormpeil van toen is niet te vergelijken met mijn huidige conditie", zegt de 26-jarige renner. "Ik heb mijn seizoen zo opgebouwd dat ik hier juist in de derde week op mijn best moet zijn, omdat ik ook met de WK in mijn achterhoofd zit."

De vijftiende etappe in de Ronde van Spanje is om 12.44 uur begonnen in Ribera de Arriba. De aankomst wordt verwacht tussen 17.25 en 18.00 uur.