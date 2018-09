Tevreden Kruijswijk voelt zich elke dag beter worden in Vuelta

"Ik kon lang standhouden, alleen het laatste 'hupje' was net te veel voor mij", blikt Kruijswijk terug op zijn demarrage in de laatste kilometers. "Ik heb geprobeerd het op deze manier te doen en volgens mij was dat best wel een goed plan. Ik heb niet veel tijd verloren. Het was beter dan gisteren."

De 31-jarige Brabander wist door zijn aanval op de steile Alto Les Praeres wel een klein gaatje te slaan, maar de marge van een paar seconden was niet groot genoeg om de laatste 2,5 kilometer solo naar de finish te rijden.

"Het was een beetje een opwelling. Ik zat vooraan en ze trokken door. Ik probeerde gelijk ritme te zoeken en hardtempo te rijden. Het is beter dat ze van achteren terug moeten komen dan dat je zelf moet gaan inhalen."

Simon Yates toonde zich de sterkste van de klassementsrenners door de etappe te winnen en daarmee ook de rode leiderstrui te heroveren. Kruijswijk gaf elf seconden toe op de Britse ritwinnaar en verloor ook een beetje tijd op Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot en Nairo Quintana.

"Die mannen zijn op dit soort klimmen toch net iets beter dan ik", beseft Kruijswijk, die wel vier plekken steeg in het algemeen klassement en nu vijfde staat. "Yates was wel heel sterk. Ik word dag na dag beter. Dat is een goed teken. Het goede gevoel overheerst."

Kelderman moegestreden na 'klauterpartij'

Voor Wilco Kelderman was geen rol van betekenis weggelegd in de veertiende etappe. De renner van Team Sunweb kwam als vijftiende over de finish op iets meer dan een minuut van Yates.

"Op zich ging het vandaag goed, maar deze klim ligt me gewoon niet", aldus Kelderman, de nummer twaalf in het algemeen klassement. "Ik noem het ook geen klimmen. Het is een klauterpartij naar boven en deze was veel lastiger dan die van gisteren."

Kelderman kon de achterstand op de concurrenten niet verkleinen, maar daar heeft hij de komende week nog wel de mogelijkheid toe. "Het was een beetje een vies dagje en ik had gewoon niet mijn dag. Ik had iets te weinig gedronken en zat tegen de kramp aan. Zo erg als in Andorra was het niet. Toen zat de kramp tot achter mijn oren."

Zondag staat er opnieuw een zware bergetappe op het programma in de Vuelta. Dan krijgen de renners in een 178,2 kilometer lange rit naar Lagos de Covadonga een col van de derde categorie en twee beklimmingen van de eerste categorie voor de kiezen. De aankomst ligt op een klim van de buitencategorie.