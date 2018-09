Simon Yates wint zware bergrit in Vuelta en herovert leiderstrui

Yates bleef de Colombiaan Miguel Ángel López (tweede) en de Spanjaard Alejandro Valverde (derde) voor op de Alto Les Praeres, een klim van de eerste categorie. Steven Kruijswijk werd op elf seconden zesde.

Voor Yates was het zijn tweede ritzege in de Vuelta. Twee jaar geleden won hij voor het eerst een etappe in de Spaanse wielerronde. Eerder dit jaar schreef de renner van Mitchelton-Scott onder meer drie etappes in de Giro d'Italia op zijn naam.

Wilco Kelderman eindigde op iets meer dan een minuut van de ritwinnaar als vijftiende en klassementsleider Herrada passeerde op zo'n negen minuten de finish.

In het algemeen klassement heeft Yates een voorsprong van twintig seconden op Valverde. Nairo Quintana staat op 25 tellen derde. Kruijswijk steeg naar de vijfde plek en heeft één minuut en 23 seconden achterstand en Kelderman zakte met een achterstand van bijna drieënhalve minuut naar de twaalfde plek.

Zondag staat er opnieuw een zware bergetappe op het programma in de Vuelta. Dan krijgen de renners in een 178,2 kilometer lange rit naar Lagos de Covadonga een col van de derde categorie en twee beklimmingen van de eerste categorie voor de kiezen. De aankomst ligt op een klim van de buitencategorie.

Kopgroep met Kwiatkowski en De Gendt pakt vier minuten

De veertiende rit voerde het peloton over 171 kilometer van Cistierna naar Les Praeres de Nava. Onderweg werden twee cols van de derde categorie en twee van de eerste categorie bedwongen.

Al vroeg in de etappe ontstond er een kopgroep van zes renners. Michal Kwiatkowski, Thomas De Gendt, Nicolas Roche, Brent Bookwalter, Michael Woods en Iván García gingen op avontuur.

Het sextet kreeg de zegen van het peloton en reed lange tijd vooruit. Omdat Kwiatkowski zo’n vijf minuten achterstand had in het klassement, werd het verschil echter nooit groter dan een kleine vier minuten.

Naarmate de etappe vorderde, viel de kopgroep steeds verder uiteen. García moest als eerste lossen, waarna De Gendt materiaalpech kreeg en Woods ten val kwam in een afdaling. Op de voorlaatste klim konden ook Bookwalter en Roche het tempo van Kwiatkowski niet meer volgen.

In de aanloop naar de Alto de la Falla de los Lobos, de voorlaatste col, brak het uitgedunde peloton in stukken. Rodetruidrager Herrada miste de slag en reed al snel op ruime achterstand van de groep met favorieten.

Kruijswijk trekt ten aanval op slotklim

Met nog 5 kilometer voor de boeg werd Kwiatkowski als laatste vluchter ingerekend door de favorietengroep. Op de Alto Les Praeres, die een stijgingsgemiddelde van 13 procent had, bleven er vooraan slechts acht renners over.

Op 2,5 kilometer van de meet ging Kruijswijk in de aanval, maar de kopman van Lotto-Jumbo slaagde er niet in om een gat te slaan met de concurrentie.

Yates reed in de loodzware slotkilometer weg bij de andere zeven renners en werd niet meer achterhaald. Valverde en López probeerden het gat met de Engelsman nog te dichten, maar kwamen slechts twee seconden later over de finish.