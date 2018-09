Vermoeide Kittel zet vroegtijdig punt achter seizoen

"Het is duidelijk dat mijn lichaam rust nodig heeft", zegt Kittel zaterdag op zijn Facebook-pagina. "Sinds de Tour de France van 2017 heb ik niet echt meer rust gehad."

De sprinter was bezig aan zijn eerste seizoen bij Katusha-Alpecin, maar met slechts twee ritzeges kende hij een teleurstellend jaar. Die overwinningen boekte hij in maart in de Tirreno-Adriatico.

Ook in de Tour de France liet Kittel zich nauwelijks zien in de massasprints. Zijn beste resultaat in ‘La Grande Boucle’ was de derde plaats in de openingsrit. In de twaalfde etappe mocht hij niet meer van start omdat hij in de rit daarvoor de tijdslimiet had overschreden.

Kittel heeft geen last van virus

De renner van Katusha-Alpecin dacht aanvankelijk dat hij met een virus kampte. "Ik heb mezelf in Berlijn laten nakijken, maar gelukkig heb ik geen last van een virus."

Door het beëindigen van zijn seizoen mist Kittel onder meer het WK van later deze maand in Innsbruck en de Ronde van Lombardije.

"Ik kijk ernaar uit om een paar weken rust te hebben en daarna weer terug te keren op de fiets", aldus de veertienvoudig ritwinnaar in de Tour. "Mijn einde is misschien iets vroeger dan gepland. maar nu heb ik meer tijd om me voor te bereiden op het nieuwe jaar."