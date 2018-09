Gehavende Van Baarle verlaat Vuelta alsnog vanwege naweeën botsing

"Ik hoopte dat ik na behandeling met een wat beter gevoel wakker zou worden, maar de pijn is niet verminderd", legt de 26-jarige Van Baarle uit op de site van Team Sky. "Lopen gaat moeilijk en het heeft geen zin om in deze toestand door te gaan."

Van Baarle liet na de etappe van vrijdag, waarin hij als voorlaatste over de streep kwam, al weten dat hij de grootste moeite had om op tijd binnen te komen. "Het was vechten tot de finish, maar ik heb het gehaald", zei hij tegen NU.nl.

Donderdag in de twaalfde etappe moest Van Baarle de zege aan Alexandre Geniez laten, die net wat sneller in de sprint was. Tientallen meters na de finish botste de Franse op een plotseling overstekende man van de organisatie. De dagwinnaar kon een val nog voorkomen, maar dat gold niet voor de Zuid-Hollander.