Gehavende Van Baarle verlaat Vuelta alsnog vanwege naweeën botsing

"Ik hoopte dat ik na behandeling met een wat beter gevoel wakker zou worden, maar de pijn is niet verminderd", legt de 26-jarige Van Baarle uit op de site van Team Sky. "Lopen gaat moeilijk en het heeft geen zin om in deze toestand door te gaan."

Van Baarle liet na de etappe van vrijdag, waarin hij als voorlaatste over de streep kwam, al weten dat hij de grootste moeite had om op tijd binnen te komen. "Het was vechten tot de finish, maar ik heb het gehaald", zei hij tegen NU.nl.

Donderdag in de twaalfde etappe moest Van Baarle de zege aan Alexandre Geniez laten, die net wat sneller in de sprint was. Tientallen meters na de finish botste de Fransman op een plotseling overstekende man van de organisatie. De dagwinnaar kon een val nog voorkomen, maar dat gold niet voor de Zuid-Hollander.

De Sky-renner ging over de kop en hield daar een aantal snijwonden op zijn rechterheup en elleboog, een kneuzing bij zijn rechterribben en liesklachten aan over. Dat breekt hem nu dus alsnog op. "Teleurstellend, maar ik probeer er niet te veel over na te denken", aldus Van Baarle.

"Ik richt me nu vooral op mijn herstel en moet goed voor mezelf zorgen. Gelukkig ben ik in goede handen en kan het team me helpen zo snel mogelijk weer fit te worden. Maar op dit moment is het beter om even niet op de fiets te stappen. Ik wens de ploeg alle succes voor de rest van de koers en wil iedereen bedanken voor alle steun na mijn val."

Van Baarle stijf door andere houding op fiets

Volgens Neil Heron, de ploegarts van Sky, heeft Van Baarle ook een bloeduitstorting aan het incident overgehouden doordat hij door zijn stuur in het kruis werd geraakt. "Daardoor zat hij gisteren niet lekker. Dat probeerde hij te compenseren met een andere houding, en dat zorgde weer voor spierkrampen."

"Dylan is nu erg stijf en voelt zich gewoon niet fit genoeg om vandaag weer te starten. We hebben wat foto's van hem laten maken en die moeten uitwijzen wat hij precies mankeert", aldus Heron.

Van Baarle kwam vrijdag een half uur na dagwinnaar Oscár Rodríguez binnen in de dertiende etappe. Daardoor zakte hij van de 107e naar de 120e positie in het algemeen klassement. Hij stond op een kleine twee uur van de Spaanse rodetruidrager Jesús Herrada.

Wielervakbond vindt incident 'onacceptabel'

De internationale wielervakbond CPA was woedend over de valpartij van de renners. "Het is onacceptabel dat dit nog steeds kan gebeuren in de Vuelta, terwijl we er de afgelopen maanden met alle partijen hard aan gewerkt hebben om de veiligheid in het wielrennen te verbeteren", zei de boze CPA-president en oud-renner Gianni Bugno.

Ook Van Baarle, die over "een idioot" sprak, en Sky-ploegleider Gabriel Rasch hadden geen goed woord over voor de official die plotseling de weg overstak: "Hij had daar in de eerste plaats niet moeten zijn, maar zich zeker altijd met zijn gezicht naar de renners moeten richten. Het gaat om hun veiligheid."