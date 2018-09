Rodríguez verrast met ritzege in Vuelta na moordende slotklim

Rodríguez, die zijn eerste profzege boekte, kwam op La Camperona negentien seconden eerder over de streep dan de Pool Rafal Majka. De Belg Dylan Teuns werd derde op een halve minuut.

Bauke Mollema zat al voor de vierde keer deze Ronde van Spanje in de goede vlucht. De Nederlander, die tweede werd in de vijfde én de negende rit, kon op de moordende slotklim niet meedoen om de ritzege. Hij eindigde als twintigste op 2.32.

Jesús Herrada moest in de laatste 2 kilometer lossen bij de groep met favorieten en kwam als 44e over de finish op 4.18 van de winnaar, maar de Spanjaard behield wel de rode leiderstrui. Hij heeft nu een voorsprong van 1.42 op de nummer twee Simon Yates.

Nairo Quintana was de beste klassementsrenner van de dag. De Colombiaan eindigde als 21e op 2.32 en pakte zes seconden op Yates, negen seconden op Enrio Mas en zeventien tellen op Alejandro Valverde en Thibaut Pinot. De kopman van Movistar is de nieuwe nummer drie van het klassement, op 1.50 van de rode trui.

Wilco Kelderman (27e) en Steven Kruijswijk (29e) verloren 25 tellen op Quintana. Kruijswijk steeg wel een plaatsje in het klassement; hij staat negende op 2.44. Kelderman ging van zestien naar dertien. Hij geeft 3.51 toe.

Slotklim van zaterdag is nog steiler

De rit van 175 kilometer van Candás Carreño naar de top van La Camperona was de eerste van een zwaar drieluik in de Vuelta. De laatste 4,2 kilometer van de dertiende etappe had een gemiddelde stijging van 11,6 procent.

Dit weekend zijn er nog twee bergetappes in de Vuelta. De veertiende rit van zaterdag gaat over 171 kilometer van Cistierna naar de top van Les Praeres de Nava. De slotklim is smal en nog steiler dan die van vrijdag (3,8 kilometer à 13 procent).

King rijdt virtueel in rode trui

Een grote groep van 32 renners, onder wie de Nederlanders Mollema en Jetse Bol, kreeg vrijdag al snel de ruimte van het peloton. Ben King, die deze Vuelta de vierde en de negende rit won, was op zeven minuten en vier seconden van Herrada de beste geklasseerde vluchter in het klassement.

De Amerikaan reed na een kleine twee uur koers ook virtueel in de leiderstrui, maar dat was het sein voor Movistar, de ploeg van Valverde en Quintana, om het tempo in het peloton te verhogen.

De kopgroep, die op dat moment nog uit 28 renners bestond, begon daardoor met een voorsprong van minder dan vier minuten aan de loodzware slotklim (8,3 kilometer à 7,5 procent).

Op 2,5 kilometer van de streep reed Majka weg bij zijn medevluchters. De Pool zag al snel Teuns in zijn wiel zitten en met nog een kilometer te gaan kwam Rodríguez opzetten vanuit de achtergrond. De jonge renner van het kleine Euskaid-Murias sloeg direct een gat met Majka en Teuns en boekte met afstand het grootste succes uit zijn loopbaan.

In de groep met favorieten durfde lang niemand aan te vallen, maar in de laatste kilometer reed Quintana nog wel weg bij zijn concurrenten. De Colombiaan pakte daardoor wat belangrijke seconden in het klassement.