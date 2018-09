Poels klopt Alaphilippe in koninginnenrit Ronde van Groot-Brittannië

Poels bleef Alaphilippe twee seconden voor in een sprintje heuvelop. De Fransman is een specialist in dit soort aankomsten en won dinsdag nog de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië.

De Brit Hugh Carthy eindigde vrijdag als derde op twaalf seconden. De Fransman Jonathan Hivert was op 21 seconden de snelste van een eerste groepje achtervolgers.

Alaphilippe neemt de leiderstrui over van Primoz Roglic, die donderdag met Lotto-Jumbo de snelste was in de ploegentijdrit. Poels klimt naar de tweede plaats in het klassement, op zeventien seconden van de leider. Roglic staat nu derde op 32 tellen.

Poels boekt derde zege van het jaar

De op twee na laatste rit van de Britse etappekoers eindigde op de Whinlatter Pass, een klim met een lengte van 4 kilometer en een gemiddelde stijging van 6,1 procent.

Roglic zat in de laatste kilometers met Alaphilippe en Carthy voorop en leek over goede benen te beschikken. Hij demarreerde maar zag Alaphilippe standhouden. De Franse nummer twee van het klassement (zes seconden achter Roglic) ging even later zelf en Roglic moest lossen.

Van achteren kwam plots Poels aanzetten en hij sloot aan bij Carthy en Alaphilippe. De Limburger van Team Sky was duidelijk de beste in de sprint en boekte zijn derde zege van het jaar. Hij won in februari een etappe in de Ruta del Sol en een maand later was hij de beste in een tijdrit in Parijs-Nice.

De Ronde van Groot-Brittannië eindigt dit weekend met twee relatief vlakke etappes. De zevende rit van zaterdag is 215,6 kilometer lang en voert het peloton van West Bridgford naar Mansfield.