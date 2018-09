Van Baarle moet dag na val 'vechten tot finish' om op tijd binnen te komen

"Het was vechten tot de finish, maar ik heb het gehaald", vertelt Van Baarle tegen NU.nl. Hij kwam als voorlaatste over de streep, een half uur na winnaar Óscar Rodríguez.

De organisatie van de Vuelta bood Van Baarle donderdag al excuses aan voor de botsing met de medewerker. Ook Alexandre Geniez, Mark Padun en Dylan Teuns kregen excuses aangeboden.

"We wensen ze een snel herstel en een goed einde van de Vuelta", aldus de organisatie vrijdag in een korte verklaring.

Van Baarle ging over de kop na botsing

Van Baarle sprintte donderdag in de twaalfde rit van de Vuelta naar de tweede plaats, achter de Fransman Geniez. Tientallen meters na de streep konden de nummer één en twee uit de uitslag een man van de organisatie die op de smalle finishstraat liep niet meer ontwijken.

Geniez botste op de official maar hij kon een directe val nog voorkomen. Dat lukte Van Baarle niet meer; de Nederlander ging over de kop.

De Belg Teuns, die als vierde eindigde, botste op zijn beurt weer op Van Baarle. Nummer drie Padun kon een val nipt voorkomen.

Wielervakbond is woedend over valpartij

"Wat een idioot", zei Sky-renner Van Baarle na de botsing. Teamarts Neil Heron liet na onderzoek weten dat Van Baarle een aantal snijwonden op zijn rechterheup en elleboog heeft en een kneuzing bij zijn rechterribben. Hij hield er ook last van zijn lies aan over, maar ging vrijdag wel van start in de dertiende etappe.

De internationale wielervakbond CPA was woedend over de valpartij van de renners. "Het is onacceptabel dat dit nog steeds kan gebeuren in de Vuelta, terwijl we er de afgelopen maanden met alle partijen hard aan gewerkt hebben om de veiligheid in het wielrennen te verbeteren", zei een boze CPA-president Gianni Bugno.