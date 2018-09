CCC nieuwe hoofdsponsor wielerploeg Marianne Vos

Teammanager Eric van den Boom heeft een driejarige overeenkomst gesloten met de Poolse schoenen- en tassenfabrikant, die bij de mannen de nieuwe hoofdsponsor is van de ploeg die de World Tour-licentie van BMC overneemt.

"Onze ploeg wordt in feite de vrouwentak. De uitstraling van beide teams zal gelijk zijn. En we kijken hoe we maximaal van elkaar kunnen profiteren", aldus Van den Boom. "We zijn buitengewoon blij met deze ontwikkeling die ons in staat stelt nog verder te professionaliseren en grote sportieve ambities waar te maken."

"We behouden onze identiteit en structuur waarmee we al vele jaren succesvol zijn in het vrouwenwielrennen", vervolgt hij. "Wel zal de ploeg een internationaal karakter krijgen met een mix van toprensters en aanstormende talenten, iets waar de ploeg groot mee is geworden."

Het is de bedoeling dat WaowDeals wel bij het team betrokken blijft. De ploeg, die op dit moment vooral uit Nederlandse rensters bestaat, boekte donderdag de elfde zege van het seizoen. Jeanne Korevaar was de sterkste in de tweede etappe van de Ronde van België.

Vos is met acht overwinningen verreweg de belangrijkste coureur van de ploeg. De oud-wereldkampioen won onder meer drie etappes en het klassement van de Ronde van Noorwegen en de Zweedse World Tour-koers Crescent Vargarda.