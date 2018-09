Yates wilde leiderstrui niet verdedigen voor 'echte begin' Vuelta

"We hadden besloten om vandaag op geen enkele kopgroep echt te achtervolgen, we wilden alleen een goed tempo rijden om het gat niet al te groot te laten worden", zegt Yates op de site van Mitchelton-Scott. "Nu hoeven we de koers niet meer in handen te nemen voor het weekend, wanneer er heel belangrijke etappes op het programma staan."

In de komende drie etappes van de Ronde van Spanje zijn er elke dag meerdere pittige cols. Bovendien ligt de finish steeds bergop. Mitchelton-Scott deed daarom donderdag geen moeite om het gat met een kopgroep van achttien klein te houden.

Yates en de rest van de favorieten voor het klassement kwamen daardoor pas 11 minuten en 39 seconden na ritwinnaar Alexandre Geniez over de finish. De Spanjaard Jesús Herrada, die ook in de kopgroep zat en zestiende werd op 2.32, nam de leiding in het klassement over. Hij heeft een voorsprong van 3.22 op Yates.

"We konden niet alles controleren vandaag", aldus Yates. "Er waren een heleboel vermoeide renners in het peloton, dus soms moet je een beetje een risico nemen. Ik voel me goed en kijk uit naar het echte begin van de Vuelta, vanaf vrijdag."

Lotto-Jumbo beetje verrast door Mitchelton-Scott

Lotto-Jumbo-ploegleider Grischa Niermann had niet verwacht dat de ploeg van de klassementsleider de vluchters zo'n grote voorsprong zou gunnen.

"We waren een beetje verrast dat Mitchelton-Scott zoveel ruimte gaf aan Herrada. Maar dat is geen ramp met de komende etappes voor de boeg", zegt Niermann op de site van de Nederlandse formatie.

Lotto-Jumbo-kopmannen Steven Kruijswijk en George Bennett zakten door de tijdwinst van Herrada een plekje in het klassement, naar respectievelijk de tiende en de elfde plaats. Zij zullen in de komende drie etappes vol aan de bak moeten.

"De komende dagen wordt het klassement gemaakt", aldus Niermann. "Het zijn drie zware bergetappes en de slotklimmen zijn erg steil. Onze mannen zijn goed in orde en voelen zich goed. We hebben er zin in."

Droom komt uit voor nieuwe leider Herrada

Herrada is dolblij dat hij zich de leider mag noemen in de belangrijkste koers van zijn geboorteland. "Het dragen van de leiderstrui betekent heel veel voor me. Misschien ben ik hem vrijdag alweer kwijt, maar nu is het nog tijd om ervan te genieten. Dit is een droom die uitkomt'', aldus de 28-jarige Spanjaard.

"Ik had al zo vaak geprobeerd mee te zitten in een ontsnapping. Helaas kon ik niet meestrijden om de ritzege, ik zat er helemaal doorheen.''

De dertiende etappe van vrijdag gaat over 175 kilometer van Candás Carreño naar La Camperona en finisht op een heel steile col van eerste categorie (4,2 kilometer à 11,6 procent). De rit begint om 12.57 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.25 uur en 18.00 uur.