Boze vakbond noemt val Van Baarle na finish Vuelta-rit onacceptabel

"Het is onacceptabel dat dit nog steeds kan gebeuren in de Vuelta, terwijl we er de afgelopen maanden met alle partijen hard aan gewerkt hebben om de veiligheid in het wielrennen te verbeteren", zegt een boze CPA-president Gianni Bugno in een eerste reactie.

"Ik ben er klaar mee dat de regels niet goed worden toegepast. Dit is een totaal gebrek aan respect voor de mensen die zo hard gewerkt hebben om de koersen veiliger te maken én voor de renners."

"We zijn niet langer bereid om na afloop van dit soort incidenten excuses te krijgen. Koersorganisaties moeten hun werk doen en bestraft worden als ze zich niet aan de regels houden. De UCI moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat de regels nageleefd worden. Wielrennen wordt zo alleen maar gevaarlijker in plaats van veiliger."

Van Baarle houdt geen breuken over aan val

Van Baarle sprintte donderdag in de twaalfde rit van de Vuelta naar de tweede plaats, achter de Fransman Alexandre Geniez. Tientallen meters na de streep konden de nummer één en twee uit de uitslag een man die op de smalle finishstraat liep niet meer ontwijken.

Geniez botste op de official maar hij kon een directe val nog voorkomen. Dat lukte Van Baarle niet meer; de Nederlander ging over de kop. De Belg Dylan Teuns, die als vierde eindigde, botste op zijn beurt weer op Van Baarle.

"Er liep een idioot over de weg. Wat hij daar deed; geen idee", was de eerste reactie van Van Baarle tegen het AD. De renner van Team Sky hield geen ernstige blessures over aan zijn val, maar hij kwam er ook niet ongeschonden vanaf. "Ik heb vooral last van mijn lies."

"Hij heeft pijn, maar ik hoorde van de dokter dat er vermoedelijk geen breuken zijn'', vertelde Sky-ploegleider Gabriel Rasch, die ook zijn verbazing over het incident uitsprak. "Ik heb de video gezien. De bewuste man liep met zijn rug naar de aanstormende renners. Hij had daar in de eerste plaats niet moeten zijn, maar zich zeker altijd met zijn gezicht naar de renners moeten richten. Het gaat om hun veiligheid.''

Van Baarle was er erger aan toe dan Geniez, die redelijk ongeschonden het erepodium betrad. "Het gaat vooral om kneuzingen'', aldus Rasch. "We moeten zien hoe hij de nacht doorkomt. Hopelijk kan Dylan vrijdag weer starten.''