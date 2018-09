Geniez troeft Van Baarle nipt af in twaalfde etappe Vuelta a España

De 26-jarige Sky-renner Van Baarle kwam vlak na de finish nog ten val omdat hij een man die op de zeer smalle finishstraat liep niet meer kon ontwijken.

Geniez en Van Baarle maakten deel uit van een kopgroep van oorspronkelijk achttien renners, die meer dan tien minuten voorsprong kreeg van het peloton in de rit van bijna 182 kilometer van Mondoñedo naar Faro de Estaca de Bares. De Oekraïner Mark Padun eindigde als derde en de Belg Dylan Teuns werd vierde.

Herrada kwam als zestiende over de streep op 2 minuten en 32 seconden van de winnaar. Het peloton volgde op 11.39.

Geniez was voor de derde keer in zijn carrière de beste in een Vuelta-etappe. In 2013 won de renner van AG2R de vijftiende etappe en drie jaar later zegevierde hij in de derde rit.

De renners krijgen de komende drie dagen zware bergetappes voor de wielen in de Vuelta, met telkens een aankomst bergop. De dertiende etappe van vrijdag gaat over 175 kilometer van Candás Carreño naar La Camperona en finisht op een heel steile col van eerste categorie (4,2 kilometer à 11,6 procent).